Transport ferroviaire : La SNTF réceptionne son premier autorail Coradia

Comme prévu dans les plannings, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a réceptionné, hier au port d’Alger, le premier des 17 autorails Coradia à grande vitesse commandés en juillet 2015 auprès du géant Alstom, et ce en provenance du port italien Savone.

Devant être mis en service en mars prochain pour la ligne Alger – Oran, cet autorail sera d’abord mis à l’essai pendant tout ce mois de février. Quant au reste des trains, ils seront livrés au fur et à mesure jusqu’au mois de juillet 2018, comme le confirme un communiqué de presse du fournisseur français spécialisé dans les secteurs des transports, principalement ferroviaires, et des turbines électriques.

Conçus et fabriqués sur le site d’Alstom, sis à Reichshoffen (France), les trains Coradia Inter-cités Polyvalent desserviront les grandes wilayas du pays et relieront la capitale, outre Oran, à Annaba, Constantine et Bechar.

«Nous sommes fiers aujourd’hui de célébrer avec la SNTF, l’arrivée sur le sol algérien du premier train Coradia d’Afrique. Grâce à la confiance de notre client et l’engagement de nos équipes, le planning de livraison a été parfaitement respecté. C’est une étape à la fois importante et émouvante car nous contribuons ainsi à la concrétisation d’un projet d’envergure pour promouvoir le développement des infrastructures ferroviaires en Algérie et de pouvoir contribuer au développement de la mobilité dans ce pays», s’est félicité à cette occasion, le directeur général d’Alstom Algérie, Henri Bussery.

Pour ce premier train Coradia Alstom en Afrique, destiné à l’Algérie, plusieurs innovations ont été apportées au Coradia polyvalent. L’entreprise assure avoir placé le passager algérien au «cœur de sa conception» et explique que l’architecture modulable de cet autorail a permis de «l’adapter» aux conditions climatiques de notre pays (sable, températures élevées…). «Il est équipé d’un système de climatisation très performant. Grâce à un plancher bas intégral, l’accès et la circulation à bord sont facilités, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Aussi, il est doté d’équipements éprouvés et d’une motorisation performante, issus d’une technologie maîtrisée, tandis que la livrée extérieure de la rame reflète les différents paysages que le train va croiser sur son passage comme les villes, la campagne, les côtes ou la montagne et ce, grâce à un adhésif miroir flouté. Quant à l’intérieur du train, celui-ci est spacieux et lumineux», explique Alstom qui révèle que ses autorails de la gamme Coradia bénéficient de 30 ans d’expérience et comptent plus de 4 milliards de kilomètres parcourus par 3.000 trains. Ce train Grandes Lignes bi-mode (diesel et électrique- 25 kV) peut circuler à une vitesse de 160 km/h. Toutefois, et en raison des travaux de modernisation des rails engagés par l’ANSERIF, il va falloir patienter encore un peu pour voir les Coradia destinés à l’Algérie atteindre cette vitesse.

D’une longueur totale de 110 mètres, le train comporte six voitures et offre une capacité de 254 passagers dont 60 en première classe, alliant «flexibilité», «fiabilité», «confort» et «respect» de l’environnement. L’aménagement du train s’inscrit dans les «derniers développements» engagés par SNTF et permettent d’offrir un confort de voyage «optimum».