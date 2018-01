M. Smaïl Chikhoune, président du Conseil d’Affaires algéro-américain

Avec des horizons d’investissement favorables, l’Algérie parvient, bon an mal an, à convaincre davantage d’investisseurs étrangers, dont le partenaire américain qui pourrait bénéficier de projets importants. Pourtant, d’aucuns diront que les Américains sont quelque peu réticents, du fait qu’ils sont exigeants sur certains aspects liés aux affaires. Certes, après des années d’euphorie, les partenaires étrangers semblent adopter une attitude différenciée vis-à-vis de notre pays. Globalement, l’évolution n’est guère positive depuis la chute des prix de l’or noir à la mi-2014, pourtant le pays maintient une série de réformes ambitieuses, dont l’objectif à terme est de parvenir à une diversification rapide et accrue de l’économie, avec l’association à cette démarche de tous les partenaires économiques, dont les États-Unis, qui, malgré tout, continuent à croire au potentiel algérien, surtout dans les secteurs porteurs comme ceux de l’énergie, de l’industrie, de l’agriculture et des services, où ils pourraient marquer le pas et pourquoi pas monter en puissance par des investissements rentables dans ces domaines. C’est autour de cette problématique que tourne l’entretien que nous a accordé M. Smaïl Chikhoune. Nous l’avons sollicité pour nous donner son point de vue sur l’évolution et le développement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays, tout en nous livrant quelques éléments d’information sur la stratégie américaine, en particulier dans le domaine économique, à l’égard de l’Algérie.

El Moudjahid : Alger pousse activement ses champions économiques à s’impliquer dans ce partenariat, avec un discours récurrent. Des contacts existent, néanmoins les objectifs sont modestes, et si l’implication américaine est faible, elle n’en est pas moins réelle. Y a-t-il des passerelles entre les opérateurs économiques des deux pays ?

M. Smaïl Chikhoune : Les passerelles entre les deux pays ont toujours existé, même si on a évoqué essentiellement le secteur de l’énergie, pour définir la nature des relations économiques algéro-américaines. Le Conseil d’affaires algéro-américain a, depuis sa création, œuvré pour être une de ces passerelles pour un échange économique et commercial entre les USA et l’Algérie.

Ce rôle nous a fait prendre conscience que l’opérateur américain est très intéressé par le marché algérien, en mettant l’accent sur la communication autour de la destination «Algérie». Et c’est ce que nous nous efforçons de faire au niveau du Conseil d’affaires, avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à Washington DC sous le leadership de Son Excellence Madjid Bouguerra, ainsi que le soutien de l’ambassade des USA à Alger, sous le leadership de Son Excellence John Desrocher. Les entreprises américaines sont présentes en Algérie depuis plusieurs années.

La destination «Algérie» reste, pour le moins, méconnue chez les investisseurs américains. Mais, aujourd’hui, le conseil, par le développement de ses activités et de ses partenaires, a introduit la présence américaine sur toutes scènes susceptibles d’être un tremplin pour la promotion de l’entreprise américaine en Algérie, d’une part, et, d’autre part, c’est une opportunité de la rapprocher de l’entreprise algérienne pour un partenariat. Et ce à travers la présence du pavillon américain, non seulement à la Foire internationale d’Alger, mais aussi dans les expositions spécialisées, comme le SIMA-SIPSA, consacré au monde agricole.

Les échanges de délégation a-t-il permis des avancées avec une implication du secteur privé ?

Dans le but de favoriser les échanges entre les deux communautés d’affaires algérienne et américaine, le secteur privé a toujours été présent, soit via des associations patronales algériennes ou directement avec les entreprises elles-mêmes, notamment celles membres du Conseil d’affaires.

Depuis sa création, le Conseil d’affaires déroule tout un programme d’actions annuel qu’il exécute par des missions spécialisées ou multisectorielles des USA vers l’Algérie, et d’Algérie vers les USA, des Forums-conférences dans les deux pays et qui touchent les préoccupations et les besoins des deux marchés algérien et américain. Des Road Shows sont aussi organisés d’Algérie vers les USA, pour répondre aux attentes de tous des chefs d’entreprises, membres de la délégation algérienne. Sans oublier les foires et expositions auxquelles le Conseil a été incontournable dans l’organisation des pavillons américains quand le lieu de l’événement est l’Algérie, et des pavillons algériens quand cela se passe aux USA.

Le climat des affaires est le fer de lance de l’offensive économique, mais les Américains sont très regardants sur la règle 51/49%, alors que pour d’autres entreprises, à l’exemple des entreprises françaises, cette règle n’est pas du tout une contrainte. En quoi cette règle peut-elle nuire à l’efficacité générale ?

Permettez-moi de vous contredire, la règle 51/49% a toujours été une contrainte pour les entreprises même françaises (votre exemple), c’est même un point soulevé récemment, lors de la visite du Président français. Je reviens aux entreprises américaines, les grands groupes activant déjà en Algérie n’ont jamais posé cette règle comme contrainte. Par contre, les petites et moyennes entreprises, qui sont surtout dans les domaines où la recherche et développement sont la source de leurs revenus, il est souvent difficile de leur faire admettre l’idée de céder leur innovation. Ce sont des dizaines d’années de recherche qu’ils doivent céder pour être minoritaires dans des entreprises algéro-américaines. Cela étant, le Conseil se déploie à communiquer et à essayer de présenter le meilleur du marché algérien qui s’ouvre sur un marché africain encore plus grand. La règle du 51/49 doit être maintenue pour les secteurs stratégiques issus des ressources naturelles, telles que les énergies et les mines. Par contre, pour les autres secteurs où il est question de transfert de technologie et de know how, il serait souhaitable de revoir cette règle qui dérange les petites et moyennes entreprises. Les SME américaines n’ont pas l’habitude ni la culture de se déployer à l’étranger pour une prise minoritaire des actions de partenariat.



L’économie algérienne est-elle assez mature pour passer l’étape de l’ouverture commerciale et économique en devenant elle-même partenaire fiable des investisseurs étrangers et américains ?

Nous pensons, au niveau du Conseil, que l’économie algérienne est effectivement assez mature, puisqu’en plus du secteur de l’énergie, les entreprises américaines sont en partenariat avec leurs homologues algériens dans d’autres champs d’activités, tels que la santé, l’agriculture et les services, pour ne citer que ceux-là.



Qu’est-ce qui pourrait motiver davantage les entreprises américaines à venir travailler en Algérie ?

Nous mettons toujours en avance la stabilité politique et sécuritaire de l’Algérie, sa proximité géographique avec l’Europe et l’Afrique, et les efforts déployés par les autorités algériennes pour attirer l’investisseur étranger par une volonté exprimée dans les textes juridiques régissant l’investissement et le commerce. À cela vient s’ajouter la jeunesse algérienne qui est formée et nécessite juste une orientation pratique.



Quelles entreprises américaines sont à l’assaut des opportunités d’affaires dans un pays immensément riche, plus ou moins dynamique par sa croissance et stable comme l’Algérie ?

Durant ces deux dernières années, nous avons remarqué qu’il y avait un intérêt particulier de quelques entreprises américaines de différentes tailles et différentes activités, à explorer les opportunités qu’offre le marche algérien. Il s’agit de compagnies qui activent dans le secteur pharmaceutique et équipements médicaux, et dans le secteur de l’agriculture. On retrouve également des cabinets d’affaires et des bureaux de consulting. Et tout récemment, le Conseil d’affaires a mis en relation un grand groupe américain qui active dans le secteur du tourisme avec un groupe privé algérien, pour attirer des touristes américains en Algérie. Je peux vous dire que les discussions sont bien avancées.



Combien d’accords de partenariat sont scellés, et les contrats signés sont-ils supervisés ?

Jusqu’au jour d’aujourd’hui, l’ensemble des contrats initiés par le Conseil ont bel et bien vu le jour. Ce n’est pas un effet d’annonce. Des experts américains viennent bien en Algérie et travaillent avec leurs partenaires, et mettent en exécution les business plans qu’ils établissent ensemble. Le Conseil d’affaires algéro-américain a déjà levé le drapeau algérien sur des pavillons algériens aux États-Unis d’Amérique, je citerai :

- L’Agri Business World Show, qui a eu lieu à Chicago, État de l’Illinois, en 2007, quand pour la première fois, des entreprises algériennes ont présenté leurs produits agro-alimentaires à côté des grandes multinationales américaines et du monde entier, l’objectif principal était l’exportation.

- En 2014, Le Conseil a initié une rencontre entre le groupe américain PhRMA et les entreprises algériennes dans les domaines du pharmaceutiques avec une délégation officielle conduite par le chef de Cabinet du ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, pour participer au Bio Show, un événement international du secteur de la Santé et de la Biotechnologie, qui s’est déroulé à San Diego, Etat de Californie ;

- En Algérie et toujours dans le domaine de la santé le Conseil encourage et fait participer au Salon international El Moustashfa organisé par le ministère de la Santé. Des entreprises américaines en prospection du marché algérien, telle que VarianMedicalSystemes, pour qui l’histoire ne fait que commencer puis que l’entité Algérie de cette entreprise est née depuis plus de deux années, sous la règle de 51-49 %.

Dans le domaine industriel, on peut citer plusieurs Success Stories qui ont été le fruit des rapprochements entre les deux communautés d’Affaires algérienne et américaine :

1. Partenariat (JV) entre Sonelgaz et General Electric, en 2014, pour la fabrication de turbines à gaz Sonelgaz/ General Electric a été créée est établie à Batna,

2. Pole des biotechnologies : après le mémorandum d’entente signé en juin 2014, Les accords définitifs et la feuilles de route viennent d’être adoptés et signés par les parties concernant la création du pôle des biotechnologies. La feuille de route définit les phases (2020-2030) de concrétisation du projet dans ses trois volets : Sciences et éducation, harmonisation de la réglementation et production industrielle,

3. Une joint-venture dans le domaine de la fabrication de structures d'acier légers pour le logement et bâtiment a été créée entre Frame US SteelCompany et Batimetal. La société est entrée en production depuis mai 2014,

4. Une joint-venture dans le domaine de la fabrication des tracteurs a été créée entre Massey Fergusson Company (AGCO) et l’EPE ETRAG à Constantine. Cette société, dénommée ATC, est déjà entrée en production et d’autres projets sont en cours de discussion notamment dans le domaine de la fonderie à Oued Hamimine (Constantine). Un centre de formation dans ce domaine est, également, en maturation entre le Groupe public mécanique et AGCO,

5. Une joint-venture dans le domaine de la fabrication de câble électrique entre l’entreprise américaine General Cable et l’entreprise publique algérienne Enacablea Biskra

6. Un autre projet de coopération est également en cours de discussion entre AGCO Massey Fergusson, CMA et ATC pour l’industrialisation de matériels de fenaison (ramasseuses presses, faucheuse). Prototypes reçus pour essai et examen en cours des possibilités industrielles existantes.

7. Partenariat entre ETRHB et VarianMedicalSystems (en 2014) dans le domaine des équipements de radiothérapie pour le traitement du cancer en Algérie,

8. Toutes les grandes sociétés pharmaceutiques américaines sont très actives en Algérie et fabriquent des médicaments. La coopération dans ce domaine est appelée à se renforcer d’avantage,

9. Pfizer est en partenariat, à travers une société commune (JV) depuis près de 15 ans, avec le groupe Saidal dans la fabrication de médicaments en Algérie,

10. La compagnie américaine nationale OilwellVarco a signé un accord avec la société algérienne publique ENCC pour la fabrication de réservoir pour les séparateurs utilisés dans les hydrocarbures.

11. La société algérienne Modelco, spécialisée dans le génie civil industriel et la construction électromécanique, a signé un accord de partenariat avec la société américaine GigaCrete aux Etats-Unis en 2017 pour construire une usine de fabrication de murs et panneaux de toiture isolés en Algérie.

12. Deux protocoles d’accord ont été signés en 2015 par la société privée algérienne Kotbia :

• Le premier avec Cemen Tech (USA) pour le montage de Centrales à Béton mobiles tractables,

• Le second avec WallTiles&Forms (WTF-USA) pour la fabrication des panneaux de coffrage aluminium légers,

Dans le domaine des Mines :

1. Dans le domaine de la recherche minière : la lettre d'entente entre le Service géologique des États Unis (USGS) et l'Agence du service géologique de l’Algérie (ASGA), signée le 2 juin 2015, vient déjà se traduire par la finalisation d’un protocole accord entre ces deux institutions portant sur la coopération scientifique et technique en sciences de la terre avec un projet d’études et d’évaluation du potentiel minéral et hydrique de la région des Eglab dans la wilaya de Tindouf.

2. Toujours dans le domaine minier : la société DRA, spécialisés dans les services miniers, vient de formuler une proposition de partenariat dans ce domaine et notamment en vue de l’exploitation de la mine d’Amesmessa,

Le groupe Américain MOSAIC, leader mondial dans le domaine minier s’apprête, après des discussions préliminaires, à formuler, dans les prochains jours, une proposition de partenariat,

Dans le domaine de l’Industrie agricole et production animale :

13. Partenariat (JV) entre le consortium Américain AIAG (American International Group Agriculture) et la société privée algérienne, le Groupe Lacheb, en 2015 (investissement de 300 millions de dollars) pour mettre en place une ferme de vaches laitières avec des productions de semences de pomme de terre, du blé, d’aliments de bétail à El-Bayadh en Algérie dans une exploitation de 25.000 ha,

14. Une coopération importante vient d’être engagée dans le domaine du développement des semences de la pomme de terre. Il ya six mois, dix variétés de semences ont été ramenées des USA en, vue d’entamer la phase de certification et d’homologation. Cette phase durera deux ans,

Le groupe Clayton Agric-Marketing spécialisé dans les domaines de l’élevage bovin, ovin et caprin et du développement de la production des viandes (insémination artificiel). Ce groupe est très actif dans plusieurs pays d’Afrique. Les discussions sont en cours avec le groupe AGRODIV pour la mise en place d’un partenariat dans ce domaine. Dans le domaine du Tourisme et service touristique :

1. Un accord de partenariat dans le domaine de l’hôtellerie est en cours de concrétisation entre la société privée algérienne RedMedet Marriott Compagnie pour construire 6 hôtels dans le Sud de l'Algérie,

Un autre accord de partenariat dans le domaine de l’hôtellerie est en cours de mise en œuvre entre la société privée algérienne la société privée algérienne Arcofina et Hilton Compagnie pour construire 3 nouveaux hôtels Hilton. D’autres chaînes hôtelières américaine se sont installées récemment en Algérie en l’occurrence Holiday Inn et Radisson Inn. En conclusion, le Conseil d’Affaires se félicite de la notoriété et de la crédibilité qu’il a gagnée dans les deux pays : l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique. Celles-ci n’ont fait qu’agrandir ses obligations et ses engagements envers les deux communautés d’Affaires pour qui le Conseil d’Affaires Algéro Américain (US Algeria Business Council) est incontournable dans leurs démarches pour un partenariat réussi.



Quelles sont les incidences économiques des projets déjà mis en œuvre pour l’économie algérienne et pour les Américains ?

Le plus grand effet positif que l’on peut avancer est la réduction de la facture d’importation des produits agricoles et la suffisance alimentaire qui en serait la résultante. C’est le but auquel nous tendons par l’initiation et l’encouragement de la mise en œuvre des projets d’industrie agricole et agroalimentaire. Les conséquences des transferts technologiques ne sont pas des moindres puisque les moyens utilisés par les américains notamment en Californie (force économique mondiale) sont utilisés en Algérie dans le projet pilote de Brezina (El Bayadh). L’initiation des agriculteurs algériens à utiliser ce genre de machines et leur formation dans le management des fermes et unités de production agricoles est, en soit un grand avantage économique pour l’Algérie. C’est un projet gagnant- gagnant pour les deux pays. L’Américain, lui est un investisseur, il travaille avec son partenaire Algérien avec un transfert de technologie etévidemment il sait parfaitement que le projet est bien rentable.



Est-ce les projets actuellement réalisés sont susceptibles d’encourager et de rapprocher davantage les économies des deux pays ?

Nous pensons, au niveau de notre Conseil que le meilleur moyen de rapprocher les deux pays est l’échange d’intérêt par l’intensification de l’investissement et de l’échange commercial. Ce concept d’échange d’intérêt fait que chaque pays tient à la réussite de l’autre puisque c’est aussi sa réussite. Il est évidement et clair qu’à chaque fois qu’un projet aboutit, il crée l’effet de boule de neige, en encourageant d’autre compagnies et d’autres consortiums à considérer l’Algérie comme une nouvelle destination pour faire du business, et c’est ce qui fait rapprocher économiquement les deux pays.



Les entreprises américaines ont fait leur premier pas, les résultats sont probants ? Quel rôle pour les banques dans cette coopération en termes de déploiement et d’accompagnement ?

Ce que nous savons des banques c’est qu’elles jouent un rôle dans la réalisation des projets de grande envergure puisqu’elles financent à une hauteur très considérable. Mais je pense que le système bancaire Algérien a réellement besoin d’être actualisé afin que ce secteur soit performant à l’image des pays qui ont bien développé leur système bancaire. Il y a trop de bureaucratie, il faut toujours se référerala hiérarchie, et c’est là qu’il y a énormément de perte de temps. C’est le secteur clé pour la réussite et l’encouragement à l’investissement. Je pense que l’Etat doit engager rapidement une réforme et une modernisation de son système bancaire, car malheureusement il demeure toujours obsolète et rigide, il est souvent l’objet des critiques des investisseurs étrangers et également des investisseurs nationaux.

Il faut accélérer la restructuration de ce secteur Ce système financier doit être amélioré afin qu’il puisse booster les investissements et qu’il devienne plus performant. Pour attirer plus d’investisseurs en Algérie il faut une rapide exécution des demandes de financement car le facteur temps joue un rôle important dans le démarrage des projets.

