Forum algéro-américain de l’énergie, aujourd’hui, à Houston (États-Unis)

Le Conseil d’affaires américano-algérien et la Chambre de commerce bilatérale américano-arabe, avec le soutien de l'ambassade d'Algérie à Washington DC, organisent, aujourd’hui, la seconde édition du forum algéro-américain de l’énergie.

L’évènement se déroulera à Houston, (Texas) en présence du ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, de l'ambassadeur algérien aux Etats-Unis, M. Madjid Bouguerra, du P-DG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, du P-DG de Sonelgaz, M. Mohamed Arkab, ainsi que du Président d'Alnaft, M. Arezki Hocini. Du côté américain, on annonce la participation de plusieurs représentants des départements d’Etat, de l’Energie et du Commerce à la rencontre, en plus des compagnies pétrolières américaines.

Le Forum constituera une occasion, pour les deux parties, de réaffirmer les liens de coopération dans le domaine de l'énergie, mais aussi une opportunité pour relancer la dynamique des investissements dans le secteur. Ainsi, l’édition de cette année est censée mettre l’accent sur les moyens de promouvoir les investissements américains en Algérie, dans le cadre de partenariats, notamment dans les énergies renouvelables, l’exploitation des ressources non conventionnelles, la valorisation des hydrocarbures tant conventionnels que non conventionnels, l’efficacité énergétique, ainsi que le transfert de savoir-faire et l’accompagnement. Un débat qui s’impose, sachant que les investissements énergétiques des compagnies américaines ont enregistré une baisse notable depuis 2010. Une baisse qui s’explique essentiellement par le ralentissement de la croissance « à l’échelle mondiale «, avait déclaré, en septembre dernier, sur les ondes de la chaîne 3, le président du Conseil d’affaires algéro-américain, M. Smaïl Chikhoune. Pour rappel, fin octobre 2017, le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, avait rencontré l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, M. John Desrocher. L’entretien avait permis aux deux parties de discuter des relations de coopération et de partenariat bilatérales dans le domaine énergétique, dans l’amont et l’aval pétroliers et gaziers, le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Notre ministre de l’Energie avait également saisi l’opportunité pour exprimer la volonté de l’Algérie de consolider les liens de coopération avec les Etats-Unis, à travers des projets structurants en Algérie, mais aussi par le biais de la formation, le transfert de technologie et de savoir-faire ainsi que l’échange d’expériences.

Une volonté réaffirmée, à l’occasion des travaux de la réunion du Conseil d'affaires algéro-américain tenue en octobre 2017 à Alger, par M. Guitouni, qui avait signifié, en direction des compagnies américaines présentes, que le secteur de l'énergie offrait des opportunités de partenariat, et que l'Algérie disposait d'un environnement favorable pour l'investissement.

Le ministre devait également préciser que les actions engagées, ces dernières années, en matière d’ouverture du secteur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne l’exploration et le développement des gisements existants, le développement du raffinage et la pétrochimie, l’option pour le renouvelable et le développement industriel, constitueront des opportunités pour les compagnies intéressées par l’investissement dans le pays.

D. Akila