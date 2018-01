Essais nucléaires français en algérie : nouvelles propositions sur les indemnisations

«Le dossier relatif aux essais nucléaires français effectués dans le Sud algérien sera réouvert.» C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, en marge d’une conférence historique commémorant le 61e anniversaire de la grève des huit jours «28 janvier-04 février 1957», organisée par le musée national du Moudjahid, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

M. Tayeb Zitouni a annoncé, dans ce sillage, la tenue prochainement d’une rencontre entre le ministère des Moudjahidine et le ministère des Affaires étrangères, dans laquelle de nouvelles propositions seront émises à la partie française par rapport à l’indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires français. Ces propositions concernent «l’indemnisation de collectivités et personnes victimes de ces essais ayant transmis des dossiers à la partie française, outre les indemnisations relatives à l’environnement», a-t-il indiqué, affirmant que la superficie de terres contaminées «dépasse 100 km2», a-t-il précisé

M. Zitouni a, également, annoncé la tenue d’une réunion dans le cadre de la commission mixte, entre l’Algérie et la France, pour l’examen du dossier relatif aux archives, ajoutant que son département œuvre, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, ainsi que la partie française, à la relance de l’action des commissions mixtes chargées de l’examen du dossier relatif à la restitution des crânes des chouhada qui se trouvent en France. «Concernant la restitution des crânes des chouhada, dont le nombre n’a encore pas été déterminé, la partie française est actuellement en train de préparer les lois qui les concernent», a fait savoir M. Zitouni. S’étalant sur les déclarations du président du Musée français d’histoire naturelle (MNHN), qui a exprimé la disposition de la France à accompagner l’opération de restitution de 41 crânes de martyrs de la résistance algérienne, le ministre a dit que la commission interministérielle qui compte de représentants des ministères de Moudjahidine, et de Affaires étrangères «examine ce dossier avec la partie française». Le ministre a affirmé, par ailleurs, que l’examen des quatre dossiers de la mémoire est en bonne voie. «Le traitement des dossiers de la mémoire nécessite beaucoup de temps et de persévérance, compte tenu de leur sensibilité», a tenu à expliquer le ministre, soulignant que «ces dossiers n’ont jamais été abordés, auparavant, avec autant de rigueur et de transparence».



Grève des huit jours : un exploit diplomatique international retentissant



Concernant la commémoration du 61e anniversaire de la grève des 8 jours, M. Zitouni a rappelé l’importance d’organiser ce genre de manifestations qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère qui prévoit l’écriture de l’histoire et la faire connaître aux générations futures. Selon le ministre, ces rencontres sont organisées à travers le territoire national, suite à l’instruction du Président de la République, visant la préservation de mémoire nationale, et ont pour principal objectif de contribuer au renforcement des moyens à même d’encourager les jeunes à s’intéresser davantage à l’histoire. Cette rencontre, dit M. Zitouni, à laquelle ont pris part des chercheurs historiens, des moudjahidine et des étudiants venus de différentes universités, est une occasion de faire connaître à la génération d’aujourd’hui, les sacrifices consentis par l’ensemble du peuple algérien durant la Révolution nationale. Pour M. Zitouni, la grève des 8 jours, déclenchée le 28 janvier 1957, par les commerçants et travailleurs algériens, en réponse à l’appel du Front de libération nationale, est une preuve concrète de l’unité du peuple algérien et de sa détermination pour l’indépendance. Il explique, à l’assistance venue nombreuse, que cette grève «a reflété la maîtrise politique, la force organisationnelle et la coordination judicieuse de la Direction de la guerre de Libération, qui a choisi le 28 janvier 1957, coïncidant avec la tenue de la session de l’Assemblée générale de l’ONU, pour amorcer une semaine de lutte pacifique de la nation». «La grève, par la maîtrise de son organisation et le sens élevé du défi des enfants de notre glorieuse guerre de Libération, a été une preuve et une confirmation de la justesse de la célèbre citation de Larbi Ben M’hidi : «Mettez la Révolution dans la rue, le peuple s’en emparera.» «La France coloniale a opposé à la résistance des Algériens, tueries, tortures, arrestations, expulsions et destruction des biens, une réaction dont la sauvagerie a dépassé toutes les prévisions», a-t-il poursuivi.



Un événement inscrit dans cette page glorieuse de l’histoire de l’Algérie contemporaine



M. Zitouni a soutenu que cette «épopée éternelle» a eu un impact important sur le double plan diplomatique et médiatique, à travers l’internationalisation de la cause algérienne à l’ONU et la mise en échec des plans de l’occupation à isoler le peuple de sa révolution», en recourant aux campagnes de «désinformation et de déstabilisation», estimant que la grève a donné un «nouvel élan à la Révolution». Plusieurs historiens, chercheurs et professeurs d’université, dont l’ancien ministre M. Mahieddine Amimour, ont mis la lumière, au cours de cette conférence, sur l’importance de ce mouvement de grève qui a doté le FLN d’un appui supplémentaire et apporté la preuve qu’il était le seul représentant du peuple algérien. Selon les historiens, la grève des 8 jours, qui a coïncidé avec la tenue de l’Assemblée générale des Nations unies, a constitué une démonstration de force, non violente, se voulant un défi à la France coloniale, tandis que cette grève a permis de réaliser les principaux objectifs de la Révolution, portant l’Assemblée générale de l’Onu à inscrire la cause algérienne dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Selon les conférenciers, «l’appel à la grève, suivi par le peuple algérien tout entier, a prouvé à l’opinion internationale, l’adhésion du peuple à la démarche du Front de libération nationale et sa détermination à poursuivre sa Révolution jusqu’au recouvrement de son indépendance». L’objectif de la grève était essentiellement politique et diplomatique tendant à faire entendre la voix du peuple algérien à l’opinion internationale, à la veille de la tenue de l’Assemblée générale des Nations unies et l’examen de la question algérienne. Il a également été question d’associer les organisations populaires à l’action révolutionnaire, d’unir les rangs du peuple algérien autour de la justesse de sa cause et de réfuter les allégations du colonialisme qualifiant les révolutionnaires de hors la loi, tout en affirmant que le FLN constituait l’unique représentant légal du peuple algérien. Au cours de cette manifestation, plusieurs moudjahidine qui ont vécu les événements se sont succédé à l’estrade, pour relater leur propre vécu dans cette glorieuse page de l’histoire contemporaine de l’Algérie. Kamélia Hadjib