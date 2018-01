L’UGTA commémore le 21e anniversaire de son assassinat : Il a milité pour la défense des constantes de la république

L’Union générale des travailleurs algériens a organisé, hier matin, en son siège, une cérémonie de recueillement commémorant le 21e anniversaire de l’assassinat de l’ancien SG de l’UGTA, M. Abdelhak Benhamouda.

Dans une allocution prononcée en cette occasion, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, SG de l’UGTA, a souligné que le défunt Abdelhak Benhamouda a toujours milité pour la défense des «constantes de la République». «Nous nous inclinons aujourd’hui à la mémoire du martyr Abdelhak Benhamouda qui avait un sens profond et fort du militantisme pour la défense des constantes de la République», a-t-il déclaré.

Fort ému en faisant cette évocation, il rappelle que le militantisme du défunt est, en fait, une «preuve» que «les militants de la Centrale syndicale défendent, en premier lieu, l’unité nationale qui est essentielle à tout développement économique du pays».

Un témoignage dont la teneur a été partagée par le parterre de personnalités et d’anonymes qui ont assisté à cette cérémonie de recueillement où étaient présents, notamment, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, ainsi que le SG du Front de libération nationale (FLN), M. Djamel Ould- Abbès. Un vibrant hommage a également été rendu à «tous les martyrs de la révolution algérienne, du devoir national et tous ceux qui ont milité pour que l’Algérie soit forte par ses différentes composantes culturelles et identitaires». Aussi, un appel a été lancé pour «la préservation de la souveraineté du pays».

Il a rappelé que «notre combat consiste à défendre l’Algérie et ses acquis, ainsi que les intérêts des travailleurs». Le SG de l’UGTA, tout en relevant l’existence d’une «grande volonté» des syndicalistes dans ce sens, a soutenu que ceux-ci sont liés par une «grande cohésion» avec le Président de la République.

Cette cohésion, qui met en relief le patron de la Centrale syndicale, est traduite par une «stabilité sociale et la paix dans le pays, qui sont les clés de la souveraineté nationale».



Sidi Saïd : « La solution des conflits sociaux passe par le dialogue »



S’exprimant, en marge de cette rencontre, à propos des mouvements de protestation qui émaillent le quotidien de plusieurs secteurs d’activité, le SG de l’UGTA a mis en avant toute l’importance du dialogue, considérant que «toute solution des conflits passe par le dialogue».

D’autre part et en ce qui concerne le Partenariat public-privé (PPP), M. Sidi Saïd a qualifié ce dernier de «nouvelle culture» entre le gouvernement, le syndicat et le patronat, précisant, ici, que ce partenariat est «tout à l’honneur» du Président Bouteflika, a-t-il dit. «Ce partenariat est susceptible de donner un nouvel essor à l’économie nationale, car ce qui intéresse les pouvoirs publics et toutes les franges de la société, c’est la création d’emplois pour les jeunes et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens», a encore affirmé M. Abdelmadjid Sidi Saïd.

La cérémonie de commémoration organisée hier par l’UGTA a été mise à profit pour rappeler le long parcours du défunt Abdelhak Benhamouda qui avait dirigé la Centrale syndicale de 1990 à 1997. S’exprimant à son tour sur cet hommage rendu, le Secrétaire de wilaya d’Alger de l’UGTA, M. Amar Takdjout, a fait remarquer que le défunt avait une «vision de l’Algérie» et «de la préservation de son unité, ainsi que de l’action syndicale». Aussi, soutient l’intervenant, cette commémoration interpelle l’ensemble des Algériens sur «la nécessité de préserver les acquis réalisés depuis indépendance du pays», considérant que «le militantisme syndical ne saurait être complet sans la défense de l’intégrité et de l’unité nationales, ainsi que les institutions de la République». Il convient de rappeler, enfin, que le défunt Abdelhak Benhamouda est né le 12 décembre 1946 dans une famille modeste à Constantine. «Après ses études, il exerça le métier d’enseignant pour devenir directeur d’école. Ce militant de la République s’engagea, très vite, dans l’action syndicale, particulièrement au sein de la fédération de l’éducation où il montra des talents de leader par ses grandes capacités de dialogue et de négociations. Ce parcours le conduit à la tête de l’UGTA à un moment où le pays connaissait de grandes difficultés politiques et économiques. Le défunt a en effet défendu avec acharnement les fondements de la République et participé activement à la création du Comité national pour la sauvegarde de l’Algérie (CNSA) en 1992. Et c’est en ce triste début d’année, et plus exactement le 28 janvier 1997, que le martyr du devoir Abdelhak Benhamouda a été assassiné à sa sortie du siège de la Centrale syndicale.

Soraya Guemmouri