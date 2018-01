insécurité urbaine : Trouver des parades

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité induite par la densité des populations dans les zones urbaines et suburbaines et la préservation du droit légitime à la vie paisible dans les agglomérations, qui est affectée par les comportements délictuels, le Commandement de la gendarmerie nationale (CGN) a organisé, hier, à l’Institut national de criminalité et criminalistique (INCC) à Bouchaoui, un séminaire national sous le thème «l’urbanisme, l’insécurité urbaine et la prévention contre la criminalité».

Présidé par le général major Nouba Menad, Commandant de la Gendarmerie nationale, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, ce séminaire est une occasion pour le partage d’expérience entre les différents partenaires activant dans ledit domaine, en matière de prévention contre cette forme de criminalité dans les cités.

Dans son discours d’ouverture, le Commandant de la Gendarmerie nationale a affirmé que « ce séminaire coïncide avec la politique de développement en continu que connaît notre pays dans de nombreux secteurs, notamment celui de l’habitat, une des priorités dans le programme de développement du gouvernement». Il dira qu’aucun pays ne peut enregistrer une révolution économique, sociale ou scientifique sans l’instauration d’une sécurité réelle, assurant stabilité et développement.

Le patron de la Gendarmerie indiquera que « l’évolution de l’urbanisme a connu une extension sans précédent, créant de nouvelles villes, ce qui a causé un déséquilibre et un choc dans les relations sociales. Ces nouvelles cités sont également un terreau fertile pour la création de nouveaux endroits de la criminalité sous toutes ses formes, ce qui a instauré chez le citoyen un climat d’insécurité».

L’aménagement du territoire est, selon le général major, un défi stratégique national basé sur l’intégration de la valorisation des espaces sensibles, tels que les littoraux, les zones de montagne, les steppes, le Sud et les zones frontalières, source de tout développement durable.

Pour le général major, les défis d’aujourd’hui, auxquels font face les services de sécurité, sont devenus de plus en plus complexes, vu l’évolution de la criminalité. A cet effet, la Gendarmerie nationale a mis en place des plans sécuritaires pour accompagner ce développement urbain, à travers la création de nouvelles unités d’intervention et de lutte contre le crime et la délinquance, en sus du lancement de nouvelles unités de protection de l’enfance et des mineurs dans l’ensemble du territoire national. Les participants ont débattu à l’occasion la problématique de la nouvelle cartographie urbaine et son impact sur le comportement délictuel des individus et l’élaboration de nouvelles approches pour la prévention contre la criminalité.

Cette rencontre a mis en relief les causes et les conséquences du comportement criminel dans ce milieu, son impact sur la sécurité et la quiétude publiques, les concepts de la prévention civique et le rôle des différents acteurs,concernés par la gestion et l’aménagement sécuritaire du territoire, pour mettre en place les mécanismes de coopération et de lutte contre ces nouvelles formes de criminalité.



L’insécurité urbaine et la prévention contre la criminalité en ligne de mire



Pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, dans une déclaration à la presse, affirmera que son département « encourage cette initiative qui concerne notre secteur, particulièrement l’urbanisme. On est dans l’obligation de donner de l’importance à la prévention pour vivre dans un environnement de sécurité et de stabilité». Et d’ajouter que son ministère « est fortement intéressé» par les avis des experts dans le domaine de la prévention afin de pouvoir « trouver le moyen d’inclure leurs suggestions dans l’arsenal juridique que nous sommes en train d’élaborer, notamment la loi sur la ville et la loi sur l’aménagement et l’urbanisme».

Il faut savoir qu’aujourd’hui, la priorité du secteur de l'habitat et de l'urbanisme consiste essentiellement en le retour à la promotion du volet urbanisme, en tenant compte de la nature de chaque région et de ses styles traditionnel et sociologique.

Il dira également qu’il prendra en considération toutes les recommandations concernant la prévention, issues de ce séminaire national sur l’urbanisme, l’insécurité urbaine et la prévention contre la criminalité « dans la mise en place des plans de réalisation des nouvelles cités urbaines, dans l’intérêt du pays, mais aussi appliquer les instructions du Président de la République pour apporter plus de confort, de quiétude et de sécurité au citoyen».

Dans son laïus, le directeur de l’INCC, le colonel Sid-Ahmed Bouremana, précisera que ce séminaire permet de récolter le maximum d’informations et d’expériences afin de trouver des solutions préventives efficaces contre l’insécurité urbaine et la criminalité

Selon lui, l’objectif d’une telle manifestation scientifique est de « détecter les causes principales derrière la croissance de la criminalité dans le milieu urbain, trouver des solutions idoines permettant d’assurer davantage la sécurité des personnes et des biens mais aussi bénéficier des expériences des participants dans le domaine de la prévention contre la violence et l’insécurité urbaine».

Ont participé à cet événement, des représentants de ministères, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de plusieurs universités. Par ailleurs, ce séminaire a permis l’échange d’expériences dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans les cités, sur la base d’une approche multilatérale permettant d’élaborer une stratégie nationale pour rendre les zones urbaines et suburbaines un espace sécurisé, garantissant au citoyen tous ses droits constitutionnels.

Mohamed Mendaci