REGARD : Vaincre la fatalité

Autant dans la vie de tous les jours que dans les us et coutumes, l'autorité, telle que nous la concevons et l'avons vécue, autrement dit celle représentée par des parents et des chefs conscients de leurs devoirs, autrement dit tenant compte de la justice immanente ou de la divinité, cette autorité là a toujours fait en sorte que ceux-ci se sacrifient en général pour leurs enfants ou leurs subordonnés. Et qu'en retour, les derniers cités, à priori incapables de comprendre le sacrifice en question avant de se trouver eux-mêmes dans une posture semblable, autrement dit leur conférant des responsabilités similaires, respectent à leur tour les premières cités et les honorent, bien entendu en s'abstenant de les juger.

Ce principe, fondamental à plusieurs titres, a malheureusement été maintes fois malmené ces derniers temps dans notre pays, en l'occurrence sous l'angle sociétal. Et, autant le dire aussi, de «mille et une» façons. Moralement, les dégâts sont considérables : les valeurs traditionnelles, ayant jusque là fait graduellement l'objet non seulement d'une perversion, mais d'une inversion pure et simple, sont à présent considérées comme obsolètes, révolues. A présent elles font place à une morale nouvelle, morale on ne peut plus douteuse, voire vicieuse, dès lors qu'elle est portée à bras-le-corps par une engeance médiatique, particulièrement télévisuelle, des plus condamnables.

Conséquences prévisibles : des familles -et Dieu seul sait combien elles sont nombreuses- se sont disloquées, voire divisées. Des liens d'amitié se sont rompus. Les malheureux nouveaux clients de la «justice» d'outre Méditerranée, autrefois héros patentés de la lutte antiterroriste, ont vu leurs «meilleurs» compagnons et anciens laudateurs d'ici leur tourner le dos. Des enfants ont été les innocentes victimes de l'honnêteté de leur père. Des imams, autoproclamés ou non, en tout cas fort douteux dans leurs approches mais inconsidérément médiatisés, ont, dans leurs prêches, traité des fidèles, voire de simples citoyens, comme des pestiférés. Des patrimoines privés, comme au temps des biens autogérés, se sont édifiés «mystérieusement», de surcroit avec une rapidité époustouflante et s'affichent désormais avec une insolence inouïe.

Des personnages de basse extraction, sans scrupules et tout aussi nombreux que des mouches bleues sur une charogne, ont entretemps triomphé. Un peu partout dans la masse, chacun s'est enfermé dans sa coquille sans s'occuper de ses semblables, voire de ses plus proches voisins. La charité musulmane, paralysée par l'individualisme, a presque entièrement disparu. Par incivisme criant, par manque d'éducation de base ou tout simplement par indifférence coupable, des pans entiers d'urbanité sont à présent menacés par une bazarisation rampante des places et grandes rues, signe annonciateur d'une clochardisation qui envahit, en le balafrant chaque jour que Dieu fait, l'environnement urbain des grandes villes du pays.

Le conformisme politico-religieux a, quant lui, tout nivelé, et le conditionnement purement théocratique s'est occupé du reste à réaliser (RAR), à savoir le formatage des esprits sous le primat du référent religieux. A part les deuils, les carrières brisées, les vies rétrécies, qui ne laissent de blessures qu'aux proches des victimes, il ne reste de la tragédie nationale, pour la masse, qu'une conscience dévoyée et une subconscience faussée. Or c'est précisément cette fatalité là qu'il faut combattre et, à terme, vaincre à tout prix ; et ce, grâce à une capacité avérée de résilience que possèdent malgré tout notre pays et son peuple, qualité au demeurant fort enviée par de nombreuses autres nations.

Kamel Bouslama