Protection civile : A l’épreuve du terrain

Aucun répit pour les équipes d’intervention de la protection civile, nul repos pour cette armée de sauvetage et de secourisme. Un demi-siècle de mutations, de bravoure, d’abnégation et de sacrifices.

Avec un taux de couverture de 68%, assuré par ce corps délite au service de la société, l’Algérie n’a rien à envier aux pays développés. La Protection civile algérienne, qui occupe la première place au niveau africain, est capable de faire face aux éventuelles catastrophes naturelles, à la faveur des équipements techniques et logistiques modernes dont elle dispose. Le processus de modernisation et de standardisation des pratiques de gestions opérationnelles des services de la Protection civile est tributaire de la valorisation du personnel par une formation adaptée.

Outre le fait que les résultats probants réalisé sur le terrain des opérations ne font que confirmer cette salutaire transformation ainsi que la justesse des options choisies. Les effectifs à titre illustratif, qui n’étaient que de 17.000 hommes en l’an 2000 sont passés à 47 580 agents (tous grades confondus) en 2017 selon les chiffres communiqués. La femme (pompier) représente, quant à elle, 2.5 % des effectifs, répartis comme suit : 02 colonels, 01 lieutenant colonel, 08 commandants, 70 capitaines-médecins, 39 capitaines, 23 lieutenants-médecins, 61 lieutenants, 41 sous-lieutenants, 01 adjudant, 67 sergents, 05 caporales et 721 sapeurs. Aussi, afin d’assurer une meilleure couverture du territoire nationale, la Protection civile de ce troisième millénaire dispose de 663 unités opérationnelles, 41 unités achevée en cours de réception alors que 116 autres unités sont en cours de réalisation. Ces données arrêtées au 23 avril 2017, démontrent toute l’évolution qu’aura connue ce corps constitué ces dernières années.



Plus de 92.000 interventions au niveau d’Alger



L'année 2017 a enregistré 92.135 interventions de la protection civile au niveau de la wilaya d'Alger, contre 93.633 en 2016, a précisé le lieutenant Benkhalfallah à l'APS, faisant état de 6.130 accidents de la route ayant occasionné 6.236 blessés et 81 morts dont 12 enfants et 6 femmes. Soulignant que la majorité des accidents ont été enregistré au niveau des autoroutes, suivies par des routes communales, M. Benkhalfallah a mis en avant l'impératif du respect du code de la route. Selon le bilan présenté par les services de la Protection civile, la wilaya d'Alger a enregistré l'an passé des accidents de la circulation mortels avec 22 accidents de tramway (18 blessés) et 14 accidents de trains (3 blessés et 11 décès). Par ailleurs, lieutenant Benkhalfallah à indiqué que 5813 incendies avaient été enregistrés à la même période entrainant 213 blessés et 5 morts, précisant que les décès ont été déplorés dans les incendies urbains qu'a connu la capitale au nombre de 450 alors que 11 personnes ont été blessés lors de 33 incendies industriels. Les feux ont ravagé en outre 15.150 m² de la couverture forestière et 3.500 arbres, a-t-il ajouté. Concernant les accidents domestiques, le représentant de la protection civile a fait état de 150 incendies faisant 129 blessés et 9 morts. S'agissant des opérations de secours et d'évacuation, le même responsable a indiqué que l'année considérée a enregistré plus de 51.000 interventions où 41.514 personnes ont été secourues et 1091 décès déplorés, révélant que les asphyxies ont fait 191 victimes dont 105 au monoxyde de Carbone (17 morts). D'autre part la protection civile de la wilaya d'Alger a recensé durant l'année passée 805 effondrements (25 blessés et 4 morts). Pour le bilan de la saison estivale, les mêmes services ont effectué 350 interventions de sauvetage dont 331 interventions au niveau des plages. Ils sont donc sur tous les fronts,

on pense à ce sujet à l’unité de lutte contre les risques chimiques, au (GRIMP), le Groupe d’intervention dans les milieux périlleux tels les montagnes et les grottes ou encore les groupes cynotechniques qui disposent de remarquables chiens ayant sauvé des vies humaines lors des catastrophes naturelles y compris à l’étranger où notre protection civile est très appréciée pour l’excellent travail qu’elle accomplit à chaque fois qu’elle est sollicitée. On pense aussi à ce programme de secourisme au profit des citoyens en vue de former les populations et de les initier aux gestes des premiers secours, utiles en cas de situations d’urgence. Et les résultats ont été des plus probants en la matière !

Farida Larbi