Le Coin du copiste : Mihoubi au Salon du livre du Caire

Alors que l’Algérie participe au Festival de la bande dessinée d’Angoulême qui se déroule actuellement en France avec la programmation d’une cinquantaine d’artistes, plasticiens, dessinateurs et caricaturistes de presse et bédéistes du monde arabe reconnus, avec une présentation de plusieurs styles humoristiques et des planches inspirées des mangas japonais, un autre événement culturel déjà annoncé lors de la dernière tenue du Salon international du livre d’Alger arrivée à sa 21e édition, a été inauguré samedi dans la capitale de l’Egypte. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a marqué sa présence à cette manifestation livresque au Caire, a coprésidé avec son homologue égyptien, Ines Abdel-Dayem, l’ouverture du plus anciens Salon du livre arabe qui a choisi l’Algérie comme invitée d’honneur lors de l’inauguration de sa 49e édition. La littérature arabe, mise en valeur dans cette manifestation livresque où les meilleurs écrivains et plumes de divers pays du Moyen-Orient possédant une longue tradition dans l’écriture depuis ses âges classiques à ses tendances romanesques les plus modernistes, «verra la participation de personnalités littéraires et culturelles algériennes, à l’instar du romancier Waciny Laredj qui présentera une communication sur la diversité culturelle et du réalisateur, Ahmed Rachedi, qui animera une conférence sur le cinéma algérien». Le Salon international du livre du Caire qui réunit beaucoup d’intellectuels et penseurs arabes va convier son public à assister à une communication à travers laquelle interviendra M Mihoubi, pas seulement en sa qualité de ministre, mais également de féru lecteur et auteur de livres, une conférence qui sera en premier lieu axée sur les relations algéro-égyptiennes lors de la cérémonie d’ouverture du

49e Salon au pays des anciennes dynasties pharaoniques et qui se poursuivra jusqu’au 10 février, a ajouté la même source. « Invitée d’honneur de cette 49e édition du salon, l’Algérie participe avec 70 maisons d’édition, dont 25 dans le stand officiel du ministère de la Culture, 11 représentant le syndicat des éditeurs algériens et 31 l’Organisation nationale des éditeurs de livres», précise ce média électronique algérien qui poursuit plus loin dans un court article que cet important événement carrefour des idées sera une occasion pour notre pays de rendre hommage à des personnalités de talent : «À cette occasion, l’Algérie honorera d’éminentes personnalités culturelles, artistiques et littéraires en reconnaissance de leur rôle dans le renforcement de la coopération culturelle entre l’Algérie et l’Egypte.»

L.Graba