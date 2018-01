La plus grande bibliothèque de l’Ouest presque achevée : Elle disposera de 10.000 titres et 26.000 copies

Le secteur de la culture dans la wilaya de Tiaret sera renforcé par l’ouverture prochaine d’une nouvelle bibliothèque, a-t-on appris du directeur de la culture. Benali Amcha a indiqué que cette structure d’une architecture distinguée est la plus grande du genre au niveau de l’Ouest algérien de par sa surface et ses édifies, signalant les travaux de sa réalisation pour un coût de 360 millions DA ont atteint un taux d’avancement de 85%. S’étendant sur une superficie de 5.980 mètres carrés, cette bibliothèque comporte des espaces pour enfants et non-voyants, de salles de lecture, un auditorium, des espaces internet et de spectacles, des salles polyvalentes, une salle de conférence d’une capacité de 250 personnes et des ateliers entre autres.

La nouvelle bibliothèque de trois niveaux située à hai «El mandhar el djamil» (belle vue) est entourée de structures culturelles, éducatives e universitaires, a-t-on fait savoir, signalant que le siège de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tiaret sera reconverti en annexe qui s’ajoute à 11 autres similaires.

La bibliothèque principale de lecture publique dispose de 10.000 titres, 26.000 copies et chaque annexe compte environ 10.000 copies et recense 16.000 adhérents, selon la directrice de cet établissement culturel, Nacera Aoued, qui a indiqué que ce fond a été renforcé dernièrement par 38.000 copies de la bibliothèque Jacques Berque de Frenda.

Des démarches ont été entreprises pour rattacher cette bibliothèque à la bibliothèque principale de lecture publique, a-t-elle fait savoir. (APS)