CAN-2018 (finale) : La Tunisie bat l'Egypte (26-24)

La sélection tunisienne de handball a remporté la 23e édition de la Coupe d’Afrique de handball (CAN-2016), en battant l'Egypte sur le score de 26-24 (mi-temps : 13-15), en finale disputée samedi soir à Libreville (Gabon).

Le sept tunisien qui succède au palmarès de l'épreuve à l'Egypte, remporte ainsi son 10e trophée après ceux de 1974, 1976, 1979, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2012. La Tunisie reste à cette occasion, le recordman des victoires, devant l'Algérie (7) et l'Egypte (6). La troisième place du tournoi est revenue à l’Angola qui s’est imposée en match de classement devant le Maroc (29-26), se qualifiant ainsi pour le Mondial-2019, en Allemagne et au Danemark, en compagnie de la Tunisie et de l'Egypte. Dix nations africaines ont pris part au rendez-vous gabonais (17-27 janvier) dont l'Algérie qui réalise son plus mauvais classement (6e) en 22 participations.

- Classement final après la clôture de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2018 de handball disputée du 17 au 27 janvier 2018 à Libreville (Gabon) et remportée par la Tunisie :