Dans la LUCARNE : L’arbitrage en question

Ces derniers jours, l’arbitrage est en tain de faire parler de lui. En effet, nombreux sont les clubs qui ne ratent aucune occasion pour fustiger les arbitres pour justifier le faux pas évident de leur formation fétiche. Il faut dire que les observateurs restent un peu ébahis devant la levée de boucliers de certains analystes qui deviennent du coup de véritables supporters de leurs clubs. Car, si leurs clubs n’étaient pas concernés par certaines fautes d’arbitrage, ils n’auraient jamais levé le «petit doigt» comme l’on dit. Ces réactions épidermiques frisant le parti-pris sont en train de se multiplier au point de mettre la pression sur les arbitres et la Commission Fédérale d’Arbitrage et notamment la commission des désignations des arbitres, présidée par Amalou. Ce dernier ne cesse d’être critiqué de partout. On parle même d’une «machination» qui ne dit pas son nom. Face à ces critiques acerbes à l’égard de l’arbitrage, la corporation est attaquée de toute part au point de rendre les hommes au siffler comme étant le frein qui empêche notre football d’avancer dans le bons sens. Ceux dont les équipes ne «marchent» pas profitent de chaque occasion pour leur «tomber dessus», comme quoi ils sont derrière la mauvaise passe traversée par leurs équipes respectives. C’est vrai qu’il y a des fautes d’arbitrage qui sont commises, mais ce n’est pas une raison pour «tirer» sur tout ce qui bouge. Des équipes qui ne gagnent plus veulent que les arbitres leur donnent des penaltys. C’est presque un droit à leurs yeux. Pour cela, la simple simulation équivaut à un penalty non sifflé par l’arbitre. Chaque week-end que dieu fait, on remarque que des joueurs qui n’arrivent pas à mettre dedans des opportunités faciles «tombent» carrément dans le «rectangle vert» tout en demandant qu’on leur donne un penalty. Si l’arbitre ne siffle pas, on le taxe de «comploteur» contre leur équipe. C’est devenu une mode que certaines formations exhibent pour «cacher» la faiblesse de leur équipe. On le voit et c’est devenu si flagrant que tout le monde apporte une «couche» pour tenter d’apaiser la «grogne» des supporters qui ne veulent pas voir leur équipe «chuter» à vue d’œil. L’ESS traverse ces derniers temps une mauvaise passe caractérisée par une élimination précoce en coupe d’Algérie devant la JSSaoura. Puis, il y eut du «grabuge». Contre l’USBiskra, les sétifiens ont été lésés, c’est le moins que l’on puisse dire. Toutefois, même les biskris l’ont été lors du match aller joué à Sétif. L’arbitre Arab avait sifflé aux locaux un penalty des plus imaginaires suite à une «simulation» d’un joueur de l’entente. Je ne dis pas que c’est la «justice divine», mais cela montre que les fautes d’arbitrage touchent la plupart des équipes. Ceux qui ont été victimes sont de plus en plus nombreux. Là, il faut tout revoir dans la corporation. Le stage d’arbitrage effectué dernièrement par la Ligue d’Alger est plus que louable. Il a été organisé à Tikjda avec la participation de 148 arbitres et 33 commissaires au match. Ce genre de stages ne peut que permettre à la corporation d’avancer. Car, faut-il le répéter, après les départs à la retraite des Haïmoudi, Benouza, Bichari et les autres, les bons arbitres ne courent plus les rues, même si certains sont en train de faire des efforts, à l’image d’Abid Charef, Boukouassa, mais cela reste insuffisant. Il y a aussi la pression qui fait que l’arbitre ne s’exprime pas comme il aurait dû le faire. On doit être indulgent avec eux afin de leur faciliter la tâche. Car, ce n’est pas toujours évident de s’en sortir dans un milieu du football où la compétition est devenue des plus malaisées.

Hamid Gharbi