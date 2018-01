30e sommet de l’UA : Paix, sécurité et réformes constitutionnelles

La 30e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine (UA), qui se tiendra aujourd’hui et demain à Addis Abeba (Ethiopie), abordera plusieurs questions d’importance capitale pour le continent, notamment celles relatives à la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme ainsi que les réformes institutionnelles. «Vaincre la corruption: une option durable de transformation de l’Afrique», est le thème retenu pour cette 30e Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à laquelle prend part le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

La paix et la sécurité sont à l’agenda de la réunion des dirigeants africains, qui examineront les moyens pour faire face en particulier à la radicalisation et l’extrémisme violent considérés comme les principaux facteurs derrière la menace terroriste. Plusieurs régions en Afrique sont touchées par l’insécurité, notamment, la région des grands Lacs, la Corne de l’Afrique et la zone sahelo-saharienne, où en dépit des efforts consentis par les pays, les mouvances terroristes demeurent toujours une réelle menace. Il sera ainsi question des mécanismes pour se prémunir contre le terrorisme initiés de concert par les pays africains, à leur tête l’Algérie qui avait appelé à maintes reprises à lutter contre ce fléau en adoptant une approche globale qui allie développement économique et déradicalisation, tout en réitérant son opposition au paiement de rançons aux groupes terroristes afin d’assécher leurs sources de financement.



Rapport de l’Algérie sur la lutte contre le terrorisme



L'Algérie présentera un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique à l’occasion du sommet. Ce document figure parmi les plus importantes activités inscrites à la session ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement prévue dimanche et lundi. L’Algérie présentera ce rapport dans le cadre du mandat confié au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigné par ses pairs en 2017 comme coordonnateur de l’UA dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique. Le chef de l’Etat a été désigné pour cette mission en reconnaissance et en hommage à son engagement personnel et renouvelé dans la lutte contre le terrorisme international, tout comme la contribution «significative et avérée» de l’Algérie dans la mobilisation internationale autour de la lutte contre ce phénomène. En prélude au sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA tiendra sa réunion ordinaire qui sera présidée par le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi pour examiner notamment la stratégie africaine de lutte contre le phénomène du terrorisme et de l’extrémisme violent. Dans le même sillage, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA examineront également la situation en Libye. Ainsi, il est prévu un autre sommet de haut niveau sur ce pays, présidé par le chef d’Etat congolais Denis Sassou-Nguesso. Il est également prévu une réunion du Comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité ainsi que l’examen du rapport du Conseil de paix et sécurité sur le règlement des conflits en Afrique.



Les réformes de l’UA sur la table



Outre les sujets sécuritaires, la question de la réforme de l’Organisation continentale sera examinée de près par les dirigeants africains qui éliront à la tête de l’UA le chef de l’Etat ougandais, Paul Kagamé, qui succédera au président guinéen, Alpha Condé, arrivé à la fin de son mandat. Ce dernier, chargé du dossier des réformes institutionnelles de l’UA, a réuni une équipe de neuf personnalités africaines avec lesquelles il a esquissé son programme de travail pour mener à bien cette délicate entreprise. Parmi les questions incluses dans le programme de réformes, celle la question de l'indépendance financière d'une organisation continentale financée à hauteur de 80% par l'extérieur, la taxe Kaberuka sur les importations (0,2% par an), les réponses à la question migratoire notamment après le scandale des esclaves en Libye et les questions des conflits politiques, ainsi que le rajeunissement des cadres de l’Union. A ce propos, le vice-président de la Commission de l’UA, Thomas Kwesi Quartey, a estimé nécessaire d’avoir des ressources humaines compétentes, en incluant les jeunes, qui, selon lui, sont l’avenir du continent.



Insister sur le développement et la coopération



Outre les réformes, d’autres sujets seront également au menu de ce 30e sommet, qui s’étalera à l’occasion sur les réponses adéquates pour résoudre le problème de l’émigration qui s’est amplifié ces dernières années avec son lot de catastrophes humaines au large de large des côtes de la Méditerranée. Les responsables africains devront se pencher sur les causes de ce problème lesquelles, en premier lieu, estime-t-on à Addis Abeba, sont d’ordre économiques nécessitant des réponses économiques en encourageant les efforts de développement à travers le continent et en renforçant la coopération entre les Etats membres. Cette coopération, relève-t-on, doit être multisectorielle pour ne pas se contenter sur le volet sécuritaire et englober notamment le domaine économique qui est au cœur de l’action de l’organisation africaine et ce dans le cadre de l’agenda 2063. (APS)

Lutte contre la corruption en Afrique

L’Algérie parmi les pays pionniers

La constitutionnalisation de la lutte contre la corruption en Algérie a été concrétisée par la mise en place de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLCC), ce qui permet à l’Algérie de figurer parmi les pays pionniers en Afrique en matière de lutte contre ce fléau qui a tendance à se généraliser à travers le continent et de par le monde. L’Algérie qui a pris de l’avance en matière de prévention et de lutte contre la corruption peut être citée en exemple en Afrique, sachant que la 30e session de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), prévue dimanche et lundi à Addis-Abeba, a placé l’année 2018 sous le thème : «Remporter la lutte contre la corruption: une voie durable pour la transformation de l'Afrique». L’Algérie a déjà institué en 2016 un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, conformément à la Constituions révisée et adoptée en février de la même année. Cet Organe adresse au Président de la République un rapport annuel d`évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, dans lequel il mentionne les insuffisances relevées en la matière et des recommandations proposées, le cas échéant. Pour rappel, le Président Bouteflika n’a jamais cessé de réitérer la volonté de l`Algérie de lutter contre la corruption. A cet effet, l’Algérie a adopté plusieurs textes de lois pour mettre à jour son arsenal législatif et a mis aussi en place des organes consacrés à la prévention et à une lutte efficace contre le fléau de la corruption. En ce sens, la mise en place de l’ONPLCC vient renforcer les autres mécanismes mis en place par les Pouvoirs publics depuis quelques années afin de lutter contre ce fléau. L’Organe dont les membres sont nommés par le président de la République, a pour mission principale de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption. L’Algérie un des premiers Etats signataires de la Convention de l’ONIU contre la corruption L’article 202 de la Constitution stipule qu’«il est institué un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante placée auprès du Président de la République et jouissant de l’autonomie administrative et financière». Le même article énonce que «l’indépendance de l’Organe est notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces, outrages, injures ou attaques de quelle que nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leur mission». Les missions de cet Organe sont définies dans l’article 203 de la Constitution qui précise que l’ONPLCC est chargé notamment «de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics». Au plan international, l’Algérie est l’un des premiers Etats signataires de la Convention des Nations unies contre la corruption, le 9 décembre 2003. Un instrument ratifié en vertu d’un décret présidentiel en date du 19 avril 2004. Dans le cadre du mécanisme d`évaluation de la mise en œuvre de cette convention, l’Algérie avait fait l’objet en 2013 d’une évaluation par les pairs au titre du premier cycle d’examen qui a porté sur deux chapitres de la Convention des Nations unies contre la corruption, à savoir «l’incrimination, détection et répression» et «la coopération internationale». Au niveau continental, l’Algérie est représentée par M. Hocine Ait Chaalal, élu au poste de membre du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption l’année dernière, lors de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA.



La corruption un fléau à combattre comme le terrorisme



Le choix du thème sur la lutte contre la corruption par le sommet de l’UA pour l’année 2018, confirme l’engagement de l’Union africaine de lutter contre ce fléau à travers la mise en place de différents mécanismes. En ce sens, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), qui est une agence spécialisée de l'UA en matière de renforcement des capacités, a relevé que la lutte efficace contre la corruption aiderait l’Afrique à se pencher sur l’investissement massif et la valorisation des ressources humaines.

La même Agence a relevé que cette option facilitera le développement du continent à travers la mise en œuvre des plans de développement nationaux, de l’Agenda 2063 et des Objectifs du développement durable (ODD). De son coté, le président de la Commission africaine Moussa Faki Mahamat qui s’exprimait lors de la réunion de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine a fait savoir que le phénomène de la corruption prive le continent de près de 50 milliards de dollars US annuellement. M. Faki a indiqué que les chiffres établis par des experts ont révélé que les ressources détournées par la corruption en Afrique pouvaient, si elles étaient investies, suppléer le recours à l’assistance extérieure. (APS)

Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

Le Maroc «mal élu»



Le Maroc, unique candidat de la région Afrique du Nord, a été mal élu comme membre du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), après avoir frôlé la disqualification du fait de l’abstention d’un grand nombre de pays lors de la séance de vote, selon des membres du Conseil exécutif de l’UA, dont les travaux se poursuivent à huis clos à Addis-Abeba. Le Maroc n’a recueilli que 39 voix sur les 51 votants, alors que s’il avait obtenu moins de trois voix (36 voix), il aurait été directement disqualifié. C’est la première fois que cela arrive dans l’histoire de l’UA, car, en étant candidat unique, le Maroc aurait pu recueillir un plus grand nombre de voix, au lieu de se contenter du minimum. Le Maroc s’est retrouvé candidat unique pour ce mandat de deux ans, après le retrait de l’Algérie qui se portera candidate pour un mandat de trois années en 2019, aux côtés des grands pays comme l’Afrique du Sud et l’Ethiopie. Par ailleurs et contrairement à ce qui est rapporté par les médias marocains, l’Algérie n’a pas perdu son poste de Commissaire du CPS. l’Algérien Smail Chergui est élu à ce poste jusqu’en 2021. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait déjà expliqué aux médias, que «l’Algérie, dont le mandat arrive à échéance à la fin de ce mois (janvier), ne sera pas candidate pour le nouveau mandat 2018-2019, mais se présentera pour un mandat de 3 ans en 2019, et ce, dans le cadre de l’application du principe de rotation entre les pays membres de l’organisation». Il avait encore précisé qu’il fallait dissocier entre la qualité de membre du Conseil et le poste de Commissaire pour la paix et la sécurité. (APS)