30e sommet de l’ua à Addis-Abeba

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris part à la 36e session ordinaire du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), hier à Addis-Abeba, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

M. Ouyahia qui a transmis les «fraternelles salutations» du Chef de l’Etat à l’assistance, a rappelé que le président de la République est l’un des initiateurs du NEPAD et qu’il suit ce mécanisme de développement avec une «attention particulière». A l’ouverture du sommet du NEPAD, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki a indiqué qu’il appuie la transformation du NEPAD en Agence de développement africaine dans le cadre de la réforme du Nouveau partenariat. Par ailleurs, la parole a été donnée au nouveau président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa qui a rendu hommage à l’ancien président de son pays, Robert Mugabe qu’il a qualifié de «grand panafricaniste», soulignant qu’il «se porte bien et les autorités prennent soin de lui».



M. Ouyahia évoque des projets

dont l’UA a chargé le Président Bouteflika de faire la promotion



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a évoqué l’état des projets d’infrastructures continentales dont l’Union africaine (UA) a chargé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de faire la promotion, notamment de l’autoroute transsaharienne et de la dorsale transsaharienne en fibre optique.`

M. Ouyahia a partagé avec les membres du NEPAD des informations sur l’état des projets d’infrastructures continentales dont l’UA a chargé le Président Bouteflika de faire promotion, le chef de l’Etat étant un des initiateurs de ce mécanisme.

Il a indiqué au sujet de l’autoroute transsaharienne que son axe central «est en voie d’achèvement», précisant que le tronçon entre Assamaka et Arlit au Niger «est en cours de travaux après que son financement ait été mobilisé grâce à un effort de l’Algérie et du Niger auprès des bailleurs de fonds extra africains». Pour ce qui est du reste de cette route entre Alger et Lagos, il a précisé qu’elle «est déjà entièrement bitumée».

M. Ouyahia a indiqué, en outre, que l’Algérie «va accompagner le Mali dans ses démarches auprès des bailleurs de fonds pour le financement de la branche malienne de l’autoroute transsaharienne», affirmant que le tronçon tchadien de cette infrastructure entre N’djamena et la frontière nigérienne «est en cours de travaux graduels sur des financements mobilisés hors continent».

Il a fait savoir aussi que la branche tunisienne vers l’autoroute transaharienne «est déjà finalisée». Abordant la dorsale transaharienne en fibre optique d’une longueur de 4.350 km, il a indiqué que ce projet «connaît des avancées substantielles», faisant remarquer qu’en Algérie, «un tronçon de 2 650 km traversant le pays du Nord au Sud a déjà été achevé». Evoquant le Niger qui sera traversé par 900 km de cette dorsale, M. Ouyahia a fait savoir que «toutes les phases techniques préparatoires ont été réalisées et un comité de gestion du projet est déjà à pied d’œuvre». «Grâce aux démarches conjointes de l’Algérie et du Niger, la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 44 millions d’euros pour la réalisation du segment nigérien», a soutenu M. Ouyahia. S’agissant du Nigeria, le Premier ministre a indiqué que le projet «ne manquera pas d’avancer, même si un léger retard a été enregistré du fait du changement de l’instance en charge de ce dossier», ajoutant que le Tchad et le Mali «ont également rejoint le projet de la dorsale transaharienne en fibre optique».



Pour la préservation du NEPAD



Sur un autre registre, M. Ouyahia a affirmé que l’Algérie «plaide avec conviction pour la préservation du NEPAD dans le cadre de la réforme de l’UA qui est en cours de discussion, soulignant, à cet effet, que l’Algérie «fait sienne les recommandations du Comité de pilotage du NEAD qui ont souligné l’utilité de ce mécanisme pour la poursuite de l’émancipation économique de notre continent». En ce sens, M. Ouyahia a appelé à «travailler et à renforcer la coordination entre le NEPAD et la Commission de l’UA et à veiller à ce que le sommet de l’UA enrichisse et oriente davantage les propositions et les recommandations du NEPAD». «Gardons cet instrument si précieux pour notre continent dans ses plaidoirie auprès de ses partenaires extérieurs», a lancé le Premier ministre à l’assistance.

Dans ce sillage M. Ouyahia a rappelé que «c’est le NEPAD qui a abrité la réflexion des chefs d’Etat autour d’une vision africaine du développement collectif, enrichie et formalisée par le sommet de l’UA». «Cette approche du développement de l’Afrique conçue et promue par les Africains a permis à notre grande famille de porter devant ses partenaires un projet pour lequel leur appui a été sollicité», a ajouté M. Ouyahia, rappelant aussi que «c’est le NEPAD, mandaté par l’UA, qui a plaidé la cause du continent au G8». (APS)

L’Algérie disposée à accueillir une conférence africaine sur le tarissement des sources de financement du terrorisme



«Afin de porter plus loin l’action de notre continent de lutter contre le financement du terrorisme par, notamment, la prise d’otages, mon pays est disposé à accueillir, au mois de mars prochain, une conférence africaine sur le sujet», a indiqué M. Ouyahia dans son intervention à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement. M. Ouyahia a précisé que cette réunion aura pour objectif de «mobiliser l’ensemble de la communauté internationale à travers l’élaboration, par les Nations Unies, d’un protocole complémentaire à la Convention Internationale pour la répression du terrorisme de 1999 ou à la Convention internationale contre la prise d’otages de 1983». (APS)

LE SG DE L’ONU :

« Le continent africain est la clé pour résoudre les problèmes du monde »

Le continent africain est la clé pour résoudre les problèmes du monde dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement, a affirmé hieri à Addis-Abeba le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. «Je crois que dans le domaine de la paix et la sécurité, du développement et des droits de l’Homme, vraiment le continent africain est la clé pour trouver les solutions aux problèmes mondiaux» , a souligné M. Guterres dans une note à la presse après la signature au siège de l’Union africaine (UA), dans la capitale éthiopienne, d’un partenariat entre les Nations unies et l’UA. Le chef de l’ONU a ajouté que «La communauté internationale ne sera pas capable d’avoir des succès en matière de développent si l’Afrique ne réussit pas son développent profitant du dividende de la jeunesse» .

Il a insisté que si l’Afrique ne trouve pas la paix et la sécurité et n’est pas capable de faire de la prévention et de trouver une solution à ses conflits, la communauté internationale ne parviendra pas la paix et à la sécurité . M. Guterres, a mis en exergue la nécessité de nouer avec l’Afrique un partenariat stratégique. A ce propos, il a réitéré la disponibilité de son organisation à être aux côtés de l’Union Africaine, et ce, a-t-il précisé en respectant le leadership Africain dans la solution de problèmes africains pour aider dans cette direction. La coopération avec l’Union africaine est vraiment un élément stratégique fondamental pour que les Nations unies soit capable d’accomplir son mandat, a-t-il ajouté, en saluant les réalisations africaines notamment en matière des droits de l’Homme. L’Afrique nous donne des exemples admirables en matière, par exemple de droits de l’Homme, Aujourd’hui on parle beaucoup d’immigration. J’ai toujours vu les pays africains ouvrir leurs portes aux réfugiés et aux migrants. C’est une leçon que d’autres régions du monde devraient comprendre, a-t-il fait remarquer.(APS)



27e sommet du forum du MAEP

élection du tchadien Idriss Déby



Le 27e sommet du Forum du Mécanisme africain d'évaluation des pairs (MAEP), dont les travaux se sont tenus samedi à Addis-Abeba, a été sanctionné par l’élection du président tchadien Idriss Déby Itno, à la tête de ce Mécanisme.

Le président Idriss Déby Itno a été élu, pour un mandat de deux ans, à la tête de ce Forum, succédant au chef d’Etat du Kenya, Uhuru Kenyatta qui a achevé son mandat, a déclaré à l’APS, l'Algérienne Mme Fatima Zahra Karadja, membre du Panel des Eminentes personnalités du MAEP. Le nouveau président avec pour mission principale de «revitaliser et mettre en œuvre le mandat étendu du MAEP», a-t-elle ajouté. Dans ce cadre, elle a précisé que le mandat du MAEP, qui s’occupait initialement de l’évaluation des pays, a été étendu par les chefs d’Etat africains en lui confiant aussi la mission de la mise en oeuvre de l’agenda 2063. La mise en œuvre de l’agenda 2063, a-t-elle ajouté nécessité «un travail de longue haleine» et «une harmonisation des efforts des pays africains pour la réalisation du plan de développement durable des Nations unies». Outre, l’élection d’un nouveau président, le 27e sommet du Forum du MAEP a examiné les rapports de plusieurs pays dont notamment celui du Soudan pour la première fois, celui de l’Ouganda (deuxième génération) ainsi que le rapport d’étape présenté par le président de la Sierra-Léone sur la mise en oeuvre du plan d’action, a fait savoir Mme Karadja. Il a été également question lors de ce sommet de l’étude réalisée par le président du Rwanda sur «les goulots d'étranglement et de la façon de la mettre en œuvre au niveau des pays», selon la même source. Mme Karadja, avait été élue membre du Panel des Eminentes personnalités du MAEP lors du 26e Forum de cet organisme en janvier 2017.

Créé en 2003, le MAEP est un instrument d’autoévaluation volontaire de la performance des Etats membres de l’UA en matière de gouvernance. Il a pour principal objectif d’encourager l’adoption de politiques, valeurs, normes et pratiques en matière de gouvernance politique et économique propices à la stabilité politique, à l’accélération de l’intégration économique sous-régionale et continentale, à la croissance économique et au développement durable. (APS)

M. Messahel s’entretient avec le Représentant spécial

du SG de l’ONU pour la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu hier avec le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, M. Ghassane Salame. L’entretien qui s’est déroulé en marge des travaux du 30e sommet de l’Union africaine, a porté notamment sur les derniers développements en Libye, les activités entreprises par M. Salame dans le cadre du processus politique que mènent les Nations unies dans ce pays, ainsi que sur les voies et moyens à même de faire avancer ce processus. A cet égard, M. Salame a fait un exposé sur la situation en Libye et les principaux défis qui continuent d’entraver la sortie de crise dans ce pays. Il a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements à l’Algérie pour son soutien au processus onusien, tout comme il a exprimé sa satisfaction quant à la concertation régulière sur le dossier libyen.

Pour sa part, M. Messahel a réitéré l’attachement de l’Algérie à la stabilité et à la sécurité de la Libye, tout en renouvelant l’engagement de l’Algérie à poursuivre ses efforts en vue d’accompagner les frères libyens dans leur quête d’une solution politique qui met fin à la crise que connaît leur pays. (APS)