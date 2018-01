Huit terroristes éliminés à Khenchela : Deux d’entre eux identifiés

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de qualité menée le 26 janvier 2018 par un détachement de l’Armée nationale populaire, près de la commune de Chechar, wilaya de Khenchela (5e Région militaire), ayant permis d’éliminer huit dangereux terroristes et de récupérer huit armes à feu, il a été procédé à l’identification de deux terroristes», précise la même source . «Il s’agit de S. Abderrahim, alias Al Mountassir et N. Khaled, alias Charhabil. Ce dernier avait rallié les groupes terroristes en 2005». Dans le même contexte et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP «a découvert à Laghouat (4e RM), une cache de munitions contenant 320 balles de différents calibres», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e RM)». D’autre part, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 16.410 unités de différentes boissons et 2.820 unités de produits détergents à El-Oued et Biskra (4e RM)». (APS)