Décès de la veuve de Krim Belkacem : Le Chef de l’état salue le courage de la défunte

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances à la famille du moudjahid Krim Belkacem, à la suite du décès, vendredi dernier, de sa veuve Mahdjouba Kemmar, dans lequel il a rappelé la lutte de la défunte aux côtés de son époux contre le colonialisme.

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Mme Mahdjouba, veuve du grand moudjahid Krim Belkacem, après une longue vie durant laquelle elle a eu à souffrir des affres du colonialisme, qui employa tous les moyens d'oppression et de persécution contre son époux, avant d'endurer la douleur et la peine de sa disparition", a écrit le Président de la République dans son message. "Forte d'une grande patience et d'une foi inébranlable en la volonté de Dieu", la défunte "a su transcender son épreuve et surmonter sa peine pour poursuivre sa mission à l'égard de sa famille et accomplir son devoir envers Dieu jusqu'au dernier jour", a ajouté le Président Bouteflika. "En cette douloureuse épreuve, je ne puis que prier Dieu Tout-Puissant d'accorder Sa sainte miséricorde à la défunte et de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a poursuivi le Chef de l'Etat, rappelant la lutte livrée par la défunte aux côtés de son époux contre le colonialisme. "Tout en vous réitérant mes sincères condoléances et vous assurant de ma profonde compassion, je prie Dieu Tout-Puissant de vous assister dans cette épreuve et de vous donner la force de surmonter cette peine", a conclu le Chef de l'Etat. (APS)