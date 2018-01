Dans la LUCARNE : Après le RCR, l’ASAM

Notre football est en train de sortir « l'artillerie lourde», come l'on a tendance à le dire ces derniers temps. En effet, et après avoir adopté une position de conciliation avec les clubs «mauvais payeurs» et dont la situation financière est des plus critiques, voilà qu'on veut agir autrement avec ceux qui n'ont pas tellement de «poids» dans les structures. On avait eu, la saison écoulée, un aperçu vivant avec le RCRelizane qui évoluait, alors, en Ligue1 et qui avait une équipe des plus solides. Néanmoins, à l'instar de l'ensemble des locataires de Ligue1, ce club de l'Ouest algérien avait des problèmes financiers comme l'ensemble des clubs. Il faut le dire, aujourd'hui avec le recul, que tous les clubs, sans exception presque, n'avaient pas été à jour avec leurs joueurs. En dépit de cela, et malgré tous les efforts des dirigeants relizanais de régler leur litige avec leurs joueurs, ce club s'est vu défalquer trois précieux points qui, en dernier ressort, lui ont valu la rétrogradation au palier inférieur. Il était plus facile de le «sacrifier» que de le faire avec un autre club. Car, comme tout le monde le sait, nombreux sont les clubs qui sont encore en butte à une grave situation financière. D'ailleurs, sans l'intervention du nouveau directoire avec son président Bahloul pour régler le dossier des 40 joueurs bloqués par ce qu'ils n'étaient pas qualifiés, leurs clubs n'auraient jamais réussi, d'une façon ou d'une autre, de les faire qualifier. Ce que le commun des mortels n'arrive pas à saisir ou comprendre, c'est le fait qu'on est intransigeant avec l'un, mais pas avec les autres. Certes, on a fait signer une lettre d'engagement en vue de voir les clubs mauvais payeurs être plus ou moins à jour. On leur avait fixé un seuil dans l'optique d'effacer leurs dettes. Dans l'absolu, on peut comprendre la situation du directoire du fait qu'on est en face à des problèmes pratiquement insolubles vis-à-vis de ces clubs qui ont recruté des joueurs alors qu'ils n'ont pas les moyens pour les payer «rubis sur l’ongle». Tout le monde a pensé, avec une certaine béatitude, qu'après cette mesure, c'est un peu le retour du calme et de la sérénité dans notre football. La «tempête», qui avait soufflé brutalement entre la FAF et la LFP, s’est désormais calmée après le départ, sans heurts, de Kerbadj. Ce n'est qu'une illusion, puisque la commission de discipline de la LFP, présidée par Haddadj, vient de sanctionner sévèrement l'ASAM qui dominait jusque-là, presque sans partage, la Ligue2. Les gars de Aïn M'lila avaient fait participer le joueur Hacham Noureddine lors du match ASAM-WAT. Ce joueur aurait écopé d'un autre avertissement lors du match de la coupe d'Algérie contre le CABBA. Le secrétaire du club ne l'aurait pas mentionné. Ce qui a valu au club une lourde sanction aussi bien à l'équipe fanion qu'au joueur ainsi qu'au secrétaire du club, en plus d'une amende de 300.000 DA. Il faut dire que c'est un peut trop pour cette équipe qui risque de voir son avance «fondre comme du beurre». C'est désormais le MOB qui prend les rênes en profitant de cette mauvaise impasse de l'ASAM, même si elle reste à la deuxième place. Des équipes comme la JSMSkikda, le CABBA et l'ASO sont en train de devenir plus ambitieuses que jamais. Les dirigeants de l'ASAM parlent, pour leur part, d'une «hogra» dont ils sont victimes en ce moment. Ils vont faire appel en vue de montrer leur bonne foi et surtout la justesse de leur cause. Ce sera difficile, mais… toujours est-il, les équipes concernées par l'accession sont en train de jubiler devant ce qui se passe à l'ASAM. Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! Les aïn m’lilis, cependant, ne vont pas abdiquer. C’est presque une certitude.

Hamid Gharbi