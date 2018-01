MC Alger 0 - CR Belouizdad 0 : Un nul qui n’arrange personne

À une semaine de leur rendez-vous des 8es de finale de la coupe d’Algérie, les deux voisins aux destins diamétralement opposés, en l’occurrence le Mouloudia d’Alger et le Chabab de Belouizdad, se sont donné la réplique au stade du 5-Juillet, hier pour le compte de la 18e journée du championnat national de Ligue 1. Les deux teams se sont séparés sur un score vierge. Le MCA n’est pas parvenu à enchaîner un troisième succès, synonyme d’une seconde place au classement. Pour sa part, le CRB, dont la dernière victoire remonte au match aller face au Mouloudia (2-0), a bouclé la boucle en enchaînant un quinzième match sans succès.

Le nombreux public venu assister à ce derby algérois n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, notamment durant le premier half où le jeu s’est pratiquement concentré au milieu du terrain, avec beaucoup d’engagement dans les duels et de l’agressivité. Évoluant dans une configuration portée sur le jeu offensif, avec un pressing haut, le Doyen a entamé la rencontre tambour battant. En effet, dès l’entame de la partie, les protégés du coach français Casoni ont posé le pied sur le ballon pour tenter d’imposer leur rythme. Néanmoins, devant une défense bien organisée, les assauts du MCA sont restés infertiles. Avec un dispositif tactique de prudence (4-4-2 en losange proche du 4-5-1), le CRB a de son côté favorisé le jeu direct en choisissant l’option du contre. Faute de participer avec un grand nombre de joueurs aux phases offensives, les coéquipiers de Lakroum ont donné quelques frayeurs à leur adversaires, par des tentatives timides, mais sans plus.

Même scénario en seconde période. Avec un jeu plus élaboré, le Doyen a pris le contrôle de la partie, mais n’a pas réussi à déstabiliser le bloc défensif du Chabab et tromper la vigilance de son excellent portier Salhi. De son côté, le CRB a évolué en bloc, pour réduire les espace et bloquer les couloirs. Les joueurs du technicien marocain Taoussi ont surtout répliqué par des contres. 47’, Karaoui, dans une action individuelle, se joue de la défense du CRB, mais se heurte au gardien. 61’, des deux poings, le keeper belouizdadi écarte la balle de Nekkache en corner. 63’, le heading de Souibah passe à peine sur la transversale. 87’, le tir d’Amada est bien capté par Salhi. 89’, d’un tir à raz de terre, Derrardja manque de très peu le cadre. 90’, la balle de Hachoud est repoussée par le poteau droit de Salhi. De son côté, le Chabab s’est procuré une seule occasion notable. 58’, Chaouchi sort de sa surface pour aller récupérer le cuir dans les pieds de Lakroum. Un nul qui n’arrange guère les affaires des deux formations.

Rédha M.