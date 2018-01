Ligue 1 (18e journée) : Le CSC solide leader

La 18e journée de Ligue1 a souri aux constantinois du CSC qui sont allés à Bel Abbès exhiber leurs forces en l’emportant sur le score de 2 à 1 sur des buts d’Aroussi (6’) et l’inévitable Abdi à cinq minutes de la reprise de la seconde mi-temps. Les locaux ont réduit le score par Bouguelmouna, en fin de partie, d’un splendide tir des 20 mètres. Par ce résultat, le CSC prend le large et laisse la JSSaoura à huit points derrière. Il faut dire que les gars du sud, depuis leur qualification, at home, devant l’ESS, en coupe d’Algérie, sont sur une série de deux défaites consécutives. Ce qui leur avait valu le départ de leur coach Bouali. Cette équipe est appelée à réagir au plus vite.

Au stade du 20-Août, le MCOran a failli confirmer ses bons résultats hors de ses bases, puisqu’il avait mené à la marque, dès la 19e minute de jeu et un but signé Toumi, le buteur-maison. Les nahidistes ont rétabli l’équilibre dans le temps additionnel suite à un penalty pas évident. Allati, chargé de le botter, parviendra à égaliser sauvant ainsi son équipe d’une défaite certaine. Grâce à ce nul, le MCOran monte sur le podium avec 29pts. Ce qui constitue un bon parcours pour les hamraoua.

Au stade de Bologhine, les pacistes ont réussi à renouer avec la gagne à l’occasion de la venue de la JSK. Ils l’ont emporté assez nettement sur deux banderilles signées Naîdji dont un but sur penalty. Par ce résultat, le PAC s’éloigne des «profondeurs». Ce qui n’est pas le cas de la JSK qui reste «engluée» dans les dernières loges. Enfin, en bas du tableau, les blidéens ne veulent pas, à priori, abdiquer. Ils ont réussi sur le fil à inscrire, par Frioui, le but de la victoire devant la JSSaoura. Une victoire qui permet aux gars de la ville des roses d’entretenir l’espoir. Avec 12pts, on peut dire qu’ils sont capables de remonter la pente, puisqu’ils ne sont qu’à cinq points du premier non relégable. Ils sont capables de s’en sortir, pour peu qu’ils restent sur cette dynamique.

H. G.