Une réunion de coordination s'est tenue à Alger sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en présence du général Ahmed Nasser, président de l’UCSA, et Joao Costa Alegre, représentant et coordinateur de l’ACNOA, en prévision de la réunion sur la préparation des jeux Africains de la jeunesse 2018 d’Alger, prévue les 28, 29 et 30 janvier à l'hôtel Mercure d’Alger, a indiqué le MJS, dans un communiqué transmis à l'APS.

Cette réunion, qui s'est tenue en présence de l'ensemble des Fédérations sportives algériennes ainsi que des Confédérations sportives africaines, a notamment permis aux participants de «s’enquérir des questions techniques de compétition et de constater les efforts considérables fournis par l’Algérie pour la préparation des JAJ 2018», précise la même source. El Hadi Ould Ali a assuré et rassuré l’ensemble des présents quant à l’engagement et la disponibilité de l’Algérie et de son gouvernement, sous la conduite de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, à œuvrer pour la réussite des prochains Jeux Africains de la Jeunesse et à faire rayonner à la fois, le sport africain et l’Algérie, souligne le MJS. Pour leur part, le Président de l’UCSA et le représentant et coordinateur de l’ACNOA ont souligné leur engagement à travailler aux côtés de l’Algérie pour la réussite de ces JAJ 2018, conclut le communiqué