M. Ghoul : « aucune ambition personnelle pour la présidentielle de 2019 »

Le président de TAJ assure n’avoir aucune «ambition» personnelle pour la présidentielle de 2019, et assure que son parti soutiendra «les choix de l’État» sur cette question. «Chacun est libre de se porter candidat, mais nous sommes pour un candidat qui aura le maximum de consensus autour de sa personne», a-t-il assuré, hier à Alger, en marge d’une rencontre nationale de ses élus locaux issus des dernières élections locales.

Pour Amar Ghoul, le poste de Président de la République est une «lourde» responsabilité, à plus forte raison, selon lui, durant cette conjoncture régionale et internationale qui requiert des personnes sages s’opposant à toute tentative de déstabilisation. «Nous sommes en train d’assister à une deuxième vague du printemps arabe. Voyez ce qu’il s’est passé dernièrement en Tunisie ou en Iran. Ce sont des événements bien étudiés par des agendas étrangers», a-t-il, comme à son habitude, tonné devant un parterre de militants. Interrogé si sa formation allait soutenir un éventuel 5e mandat de Bouteflika, le président de Tajamou’e Amal Jazaïr a rappelé sa position sur le sujet et réaffirmé, à cette occasion, la «fidélité» de son parti au Président de la République, ainsi qu’à l’Algérie et au peuple algérien, affirmant sans ambages que, dans le cas où Abdelaziz Bouteflika briguait un autre mandat, TAJ serait à ses côtés, ce qui n’est pas d’ailleurs une nouveauté, tant sa formation, comme il a tenu à le souligner, a toujours été «cohérente». «Nous sommes avec Bouteflika, depuis la création du parti. Nous ne vendons pas les matchs, et nous ne changeons jamais de veste», a-t-il lancé avec ironie.

Devant des dizaines d’élus locaux, le président de TAJ a annoncé les cinq priorités du parti pour 2018 et 2019. Il s’agit, a-t-il énuméré, d’œuvrer à «l’encadrement et à la formation des élus, de parachever l’édification du parti, qu’elle soit structurelle ou intellectuelle, de préparer le prochain congrès, prévu cette année, de contribuer et de s’impliquer efficacement dans la présidentielle de 2019, et enfin de s’adapter avec les développements que connaît la scène nationale, et même régionale et internationale».

Pour ce dernier point, TAJ compte lancer une série d’initiatives, à travers la création de nouveaux espaces et autres instances qui donneront, à en croire les dires de son chef, la part belle à l’innovation, à la proximité, à la formation et aux échanges des idées. Ghoul, qui a annoncé, à ce propos, l’installation du Conseil national des P/APC, a expliqué que celui-ci «vise à donner l’importance que méritent nos élus, à les protéger, les orienter et les accompagner pour le bien du développement local. On aspire à faire du maire de TAJ, un modèle, un exemple et une compétence avérée, un élu qui respecte ses engagements vis-à-vis des populations. Nous ne voulons pas qu’il y ait de chevauchement ou de conflit avec l’Administration dans ses prérogatives. Nous souhaitons, avec le nouveau code communal, que tout soit clair entre les deux parties. Nous ne voulons pas d’impasse ou de confrontation entre l’élu et l’Administration. Que chaque partie respecte ses prérogatives et assume ses responsabilités», a-t-il tenu à préciser.



Une académie nationale pour la moralisation de l’exercice politique



Autres annonce faite par le président de Tajamou’e Amal Jazaïr, la création de l’observatoire national du développement, notamment le développement local qui reste, selon lui, la priorité de sa formation, et l’installation de l’académie nationale pour la moralisation de l’exercice politique et la vie publique, le renforcement de la cohésion sociale et l’immunisation de la nation contre les dangers de la société.

S’exprimant par ailleurs sur l’agitation qui secoue le front social, ces dernières semaines, Ghoul exhorte le gouvernement et les organisations syndicales à «ne pas interrompre» le dialogue, qui doit être «constructeur et fructueux, et seule « alternative pour trouver les solutions idoines». À ses yeux, les grèves menées ici et là sont un «bon» signe de la santé du pays, mais il met en revanche un bémol à cette situation. «Attention à la manipulation et à la récupération politique de ces mouvements de protestation ! Des mains étrangères souhaitent sans doute orienter ces formes de contestation» a-t-il mis en garden avant de lancer une invitation franche aux citoyens de «tous bords» de rejoindre sa formation et d’adhérer à son projet. «TAJ, a-t-il argué, est un parti rassembleur et responsable, qui n’a pas de complexes. Il est ouvert à tous les courants politiques. Que vous soyez nationalistes, islamistes ou démocrates, tout le monde aura sa place. TAJ n’a pas de barrières régionales ou idéologiques. Notre seule idéologie est le message du 1er Novembre 1954.»

