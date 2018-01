Mouvement El-Islah : Pour un dialogue sérieux sur les problèmes socio-professionnels

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a plaidé, hier à Alger, en faveur d'un dialogue «responsable» et «sérieux» avec les partenaires sociaux, pour trouver des solutions aux problèmes socio-professionnels posés par les syndicats. «Nous appelons à un dialogue responsable et sérieux pour trouver des solutions aux dossiers et questions posés par les différents partenaires sociaux», a indiqué M. Ghouini, à l'ouverture d'une rencontre avec les cadres du parti de la wilaya d'Alger. Il a expliqué que cette démarche permettra au pays d'«éviter de nombreuses perturbations et contestations sociales», plaidant pour l'association des syndicats autonomes aux réunions de la Tripartite et rencontres officielles portant sur l'emploi et les conditions socioprofessionnelles. Concernant les collectivités locales, M. Ghouini a exprimé la disponibilité de son parti à coordonner au niveau local avec les autres formations politiques afin de permettre aux élus locaux de «jouer pleinement leur rôle dans la dynamique de développement local et à consolider les acquis actuels du pays». Il a, par ailleurs, annoncé l'organisation par son parti de plusieurs activités durant l'année 2018, telles que la conférence nationale des élus du parti, l'université du printemps des jeunes et étudiants, la conférence nationale des femmes, la conférence nationale des président des bureaux de wilaya, l'université d'été et la conférence nationale sur l'approche islamique de l'économie. Le premier responsable du mouvement El-Islah a, en outre, réitéré son appel pour réhabiliter la Caisse nationale du logement, à travers l'élargissement de ses prérogatives et le renforcement de ses moyens, pour lui permettre «une prise en charge totale» du dossier. Il a également réitéré son appel à accélérer la mise en œuvre de la loi organique relative à l'Académie de la langue amazighe, prévue dans la Constitution de 2016, tout en prônant l'enseignement de l’amazigh et son écriture en caractères arabes, après consultation des spécialistes. Il a appelé à la création d'un haut conseil de l'éducation et de l'enseignement, avec pour principale mission, la prise en charge de tout ce qui a trait à l'éducation nationale, ajoutant que son parti propose, dans ce cadre, l'intégration dans le système éducatif de la possibilité pour l'élève de choisir une seule langue étrangère. (APS)