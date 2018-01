Résorption du déficit en eau à Sétif : L’échéance de Ramadhan

Tout comme ces milliers de logements dont les clefs sont remis au fur et mesure durant l’année 2018, l’alimentation en eau potable n’est pas sans constituer une préoccupation majeure des responsables du département ministériel en charge de ce secteur et des responsables de cette wilaya qui multiplient les visites sur les grands chantiers de l’eau pour permettre au citoyen de passer le mois de Ramadhan et la saison estivale dans de bonnes conditions.

«L’eau arrivera, nous l’espérons, dans les robinets au début du mois de ramadhan… nous escomptons donc fin mars ! Il ne faut cependant pas oublier que nous sommes en hiver et que d’éventuelles intempéries, que nous espérons d’ailleurs, fassent, qu’il y ait un petit glissement vers le mois d’avril, mais il reste que l’échéance fatidique serait qu’au mois de Ramadhan on sera au rendez-vous», devait nous indiquer le wali, au terme de sa dernière visite sur ces chantiers qui sont implantés notamment sur l’axe ouest de la wilaya et sont destinés à renforcer la dotation des populations des villes de Sétif, El Eulma de même que quelques autres communes touchées par le stress hydrique qu’a connu cette région l’été dernier.

Dans ce contexte l’inspection dans les communes de Tizin Bechar et Amouchas, des deux stations de pompage s’intègrent de plain-pied dans cette dynamique avec la réhabilitation de l’adduction à partir de l’oued Bered qui permettra, avec la prise en charge de toutes les fuites et l’amélioration de tout le système, de doubler la dotation et la porter à 300 litres/seconde.

Des réalisations qui ne sont pas sans intégrer les ouvrages de stockage que le wali inspectera aussi à chaque visite dans ce deux communes avant de se rendre dans la commune d’El Ouricia où il procédera à une action analogue au niveau du chantier avancé de la station de traitement «mono bloc» qui constitue un des maillons forts du programme mis en place et de tout le système Ouest des grands transferts appelés à transférer un volume global de 313 millions de m3 à partir des barrages de Ighil Emda dans la wilaya de Bejaia et Erraguène dans celle de Jijel, vers ceux d’El Maouane et Draa Eddis dans la wilaya de Sétif.

Cette station monobloc d’une capacité de 600 litres/seconde aura pour finalité, dès le début du mois de Ramadhan, de toucher 600.000 habitants à Sétif et El Eulma notamment, à partir du barrage d’El Maouane où sont déjà emmagasinés près de 8 millions de m3, en dehors des apports du système Ouest des grands transferts à partir du barrage d’Ighil Emda.

C’est à ce titre également que le raccordement aval de l’Aval à toujours occupé une place importante lors de ces visites d’inspection, autant que la station de pompage de Fermatou.

Dans une wilaya alimentée à 75% à partir des eaux souterraines et 25 % des eaux superficielles, 24 forages autres sur lesquels 14 sont déjà mis en service et le reste en voie de réalisation pour être achevés à la fin du mois de mars, ont par ailleurs été retenus à travers les différentes communes de cette wilaya à l’effet de renforcer les dotations en eau potable et combler les déficits enregistrés. Des projets qui ne seront pas sans se traduire par un impact supplémentaire de 28.000 m3 pour toucher une population de 280.000 habitants.

