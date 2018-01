M. Abdelkader Bouazghi à Oum El-Bouaghi : La fin de l’importation de l’ail en 2019

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, projette l’extension de la superficie agricole dédiée, à la plantation de l’ail de 1.000 ha supplémentaires en plus des 10.293 hectares existants.

Cette décision intervient, selon le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, pour «mettre fin» à l’importation qui avoisine les 10.000 tonnes/an. «Nous sommes en phase d’étude pour établir une stratégie qui nous permette de mettre fin dans les deux prochaines années à l’importation de l’ail», a indiqué le ministre lors de sa visite de travail et d’inspection à Oum El Bouaghi, sachant que la production nationale pour la période 2016-2017 est de l’ordre de 1.237.164 q, dont 10.277 q ont été récoltés lors de cette même période.

L’objectif du ministère est d’arrêter l’importation de l’ail «avant fin 2018 ou au plus tard en 2019», a affirmé M. Bouazghi qui a estimé que la wilaya d’Oum El Bouaghi pouvait jouer un rôle important dans la concrétisation de cet objectif. Il a cité à ce propos la wilaya de Mila qu’il a qualifiée de «leader dans la culture de l’ail». Par ailleurs, le ministre est revenu sur la nécessité d’organiser les filières en soulignant : «Lorsque la filière est organisée dans des associations et des coopératives, cela favorise la concertation, la solidarité et l’unification des moyens et aide l’administration et l’agriculteur à la modernisation», précisant que tous les moyens existent pour faire jouer à l’agriculture son plein rôle dans l’économie nationale. Pour ce faire, poursuit le ministre, il est «nécessaire et urgent» de mieux exploiter les potentialités locales du secteur, notamment en matière de mobilisation des ressources hydriques afin de valoriser la vocation agricole, l’utilisation des nouvelles techniques dans cette wilaya connue pour sa céréaliculture et son maraîchage. Il a réaffirmé la disposition du secteur à accorder davantage de facilités aux investisseurs et hommes d’affaires dans les différentes filières agricoles et d’encourager les opérateurs économiques à investir dans l’agroalimentaire.

Kafia Ait Allouache

Exploitation optimale du complexe régional de viande rouge d’Aïn M’lila

M. Abdelkader Bouazghi, a insisté sur la nécessité de porter à 100 % le taux d’exploitation du complexe régional de viandes rouges d’Ain M’lila. Lors d’une inspection de ce complexe, entré en activité en novembre 2017, le ministre a appelé à «optimiser impérativement» l’exploitation de cet «acquis» pour la réalisation duquel l’Etat a investi plus de 2 milliards DA.

M. Bouazghi a également estimé que cet équipement doit assumer son rôle à l’échelle régionale et nationale en adoptant une «meilleure organisation du processus de production» considéré actuellement «faible» et en ayant recours à des opérations de promotion. D’une capacité annuelle de 1.200 tonnes de viandes rouges, le complexe peut assurer l’abattage quotidien de 1.200 ovins et 80 bovins. Le ministre a inspecté, par ailleurs, le projet de réalisation d’un silo en béton armé dans la région de Tagza, commune de Sigus, d’une capacité de 30.000 tonnes. Il a insisté sur site sur la nécessité d’accélérer les travaux de cette structure qui a mobilisé un investissement public de 2,452 milliards DA et devra être réceptionné en août prochain, selon les explications présentées à l’occasion. Le ministre devait visiter et lancer plusieurs projets au chef de lieu de wilaya. M. Bouazghi avait inspecté, dans la matinée, le périmètre d’irrigation agricole d’Ouled Hamla (Ain M’lila) s’étendant sur 2.247 hectares et appelé à améliorer la production agricole locale qu’il a qualifiée en deçà des potentialités de la wilaya. (APS)