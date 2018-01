Vaccination contre la rougeole et la rubéole : 5 millions d’enfants concernés

La campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital, qui a débuté le 21 décembre dernier, prendra fin le mercredi 31 janvier 2018. Cette instruction du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a été adressée aux walis et aux directeurs de santé à travers le territoire national.

D’après cette instruction, il est demandé à l’ensemble des chefs d’établissements de santé de prendre les mesures nécessaires, à l’effet de clôturer officiellement la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital à la date sus-citée.

Le ministère de la Santé a, toutefois, autorisé les chefs d’établissements à continuer à vacciner, au-delà de cette date, tout enfant non immunisé se présentant aux structures de santé pour se faire vacciner, et ce, dans le but de garantir une protection contre tout risque de maladies. D’ailleurs, pour cibler un large spectre de la population, la campagne de vaccination a été prolongée deux fois, devra profiter aux élèves scolarisés dans les cycles primaire et moyen, âgés entre 6 ans et 14 ans, soit quelque 5 millions d’enfants.

Il faut savoir que la vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui a suscité lors de la précédente campagne, au mois de mars de l’année dernière, une incompréhension et une réticence de la part des parents d’élèves, n’a pas pu atteindre l’objectif escompté, si l’on se fie aux échos parvenus des nombreuses structures de santé concernées par cette campagne et de l’avis de plusieurs parents rencontrés dans différents établissements scolaires, qui ont refusé de faire vacciner leurs enfants.

La plupart de ces parents ont exprimé leur réticence vis-à-vis de cette opération, précisant qu’ils n’ont pas été assez informés sur les avantages de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Cette opération de vaccination a été précédée par une campagne de sensibilisation en direction des parents d’élèves sur l’importance de faire vacciner leurs enfants pour les prémunir contre la rougeole et la rubéole. Il y a lieu de signaler que l’Algérie a été parmi les premiers pays dans le monde à avoir instauré un calendrier vaccinal obligatoire, ne ménageant aucun effort pour assurer les moyens de prévention nécessaires au profit des enfants pour les prémunir contre les différentes maladies.

Pour le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, l’objectif premier de cette initiative est d’ « atteindre les 95% pour rompre la chaîne de la transmission de la maladie».

Dans cette optique il rappelle qu’en dépit de toutes les entraves qui ont perturbé la campagne de vaccination en mars 2017, le ministère a pu vacciner 1,5 million d’enfants en cette période et «nous comptabilisons, à ce jour, pour ces deux opérations, près de 3 millions d’enfants qui ont été touchés sur les 5 millions prévus». «A ce jour, tout s’est bien passé et nous n'avons enregistré aucun cas d’effets secondaires graves», a-t-il signalé, tout en souhaitant faire adhérer davantage les parents à cette campagne pour protéger leurs enfants des maladies dues à ce virus et pour arriver à les éradiquer, à l’instar de la poliomyélite, le tétanos et la diphtérie, ajoutant que les campagnes de vaccination en Algérie ont démontré leur efficacité et aucun cas des maladies précitées n'a été enregistré depuis des années. Il appelle les parents à faire vacciner leurs enfants, notamment les filles les plus exposées aux dangers du virus de la rubéole et les garçons aussi, pour éviter la contamination.

Kamélia Hadjib