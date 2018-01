Enseignement supérieur : Concours national de formation post-graduée à l’étranger

Bonne nouvelle pour les étudiants majors de promotion des établissements d’enseignement supérieur algériens. Ils peuvent, en effet, présenter leurs candidatures aux fins de bénéficier d’un programme de formation résidentielle à l’étranger, au titre de l’année universitaire 2018-2019.

« Dans le cadre du programme d’appui à la formation post-graduée, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les étudiants majors de promotion des établissements d’enseignement supérieur, de l’organisation d’un concours national pour l’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger au titre de l’année universitaire 2018-2019 », vient d’annoncer le ministère dans un communiqué.

Le département de M. Hadjar invite les étudiants concernés à se rapprocher de leurs établissements de rattachement aux fins de prendre connaissance des conditions et critères pédagogiques et scientifiques d’admissibilité au programme de formation résidentielle post-graduée à l’étranger ainsi que des filières retenues.



Les épreuves écrites se dérouleront samedi 24 mars 2018



Il est également précisé que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 24 mars 2018. Aussi et selon l’instruction ministérielle n°1 du 24 janvier 2018 —relative à la mise en œuvre de ce programme de formation résidentielle à l’étranger et destinée aux étudiants inscrits en doctorat—, les étudiants intéressés par ce concours et devant déposer leurs dossiers au Centre du pays devraient passer les épreuves au niveau de l’université Mohamed-Bougara, sise dans la wilaya de Boumerdès. Les candidats dont le dépôt des dossiers a été effectué à l’Est et à l’Ouest du pays passeront les épreuves, respectivement, à l’université Abdelhamid-Mehri, Constantine 2, et à l’université Ahmed-Ben-Bella, Oran 1. Il convient de signaler dans ce contexte que le programme de formation résidentielle au titre de l’année 2018 est adossé à des programmes de coopération internationale, des accords de partenariat et à des conventions inter-universitaires internationales. Il concerne notamment les formations doctorales des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat.

Le programme de 2018 concerne également les programmes de deuxième cycle des étudiants préparant le diplôme de master, les formations du 3e cycle des étudiants préparant une thèse de doctorat, les formations spécialisées en sciences médicales et celles de spécialisation professionnelle pour les personnels titulaires au sein des administrations et des établissements publics.

Les dispositions de l’arrêté 58 fixant les critères de sélection d’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger pour l’année 2018 stipulent, pour rappel, que la formation résidentielle à l’étranger concerne l’ensemble des programmes nationaux bénéficiant de bourses et les programmes de coopération intergouvernementaux ainsi que les offres émanant d’institutions ou d’organismes étrangers reconnus. Pour ce qui concerne les catégories d’étudiants ouvrant droit à ces formations, il est indiqué que les postulants doivent justifier d’un certain nombre de conditions. Il est exigé en effet d’être classé selon les moyennes générales du cursus universitaire obtenues sans redoublement dans le même parcours de formation, parmi les trois premiers étudiants majors de promotion des filières ou des spécialités retenues à l’échelle nationale. Il est également précisé que dans le cas où l’étudiant a fait l’objet d’un transfert d’un établissement à un autre au cours de son cursus, les notes obtenues auprès de l’établissement d’origine sont prises en considération. Le candidat doit aussi être plutôt jeune : 23 ans, pour les titulaires d’une licence, 25 ans pour les titulaires d’un master, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, d’un diplôme d’architecture ou d’un master en architecture, d’un diplôme de docteur vétérinaire, de docteur en médecine dentaire.

La limite d’âge est fixée à 26 ans pour les postulants docteurs en pharmacie et à 27 ans pour les titulaires du diplôme de docteur en médecine. Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat peuvent également y postuler. Enfin, la catégorie des personnels titulaires au sein des administrations et des établissements publics est également concernée avec nombre de conditions, cela s’entend. Il est exigé, entre autres, d’être titulaire d’un diplôme de graduation ou de post-graduation ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes visés et de présenter l’original de la lettre d’accueil dans une institution de formation supérieure disposant de références reconnues.

Soraya Guemmouri