Education nationale : Recrutement d’enseignants à partir de juin

Le ministère de l’Éducation nationale s’apprête à procéder, à partir du mois de juin prochain, soit dès la fin de l’année pédagogique 2017-2018, à une importante opération de recrutement d’enseignants pour les trois paliers : primaire, moyen et secondaire.

Selon une source du ministère de l’Education, un courrier a été récemment adressé aux différentes directions de l’éducation, à travers le territoire national, afin d’établir un état des besoins en matière d’encadrement pédagogique.

La tutelle leur a également demandé de comptabiliser le nombre d’enseignants qui seront mis à la retraite durant l’été. L’objectif est de pouvoir combler les postes vacants. Le concours devra intervenir, au maximum, à la fin du mois de juin, indique-t-on de même source. En effet, le ministère n’a pas encore déterminé le nombre d’enseignants qui seront recrutés. A noter, toutefois, que cette opération ne concernera pas l’enseignement physique et sportif (EPS).

Le département de Nouria Benghebrit avait, faut-il le rappeler, organisé, l’année passée, un concours pour le recrutement de 10.000 enseignants et 4.000 administrateurs. Un recrutement massif a eu lieu également durant l’année d’avant. La ministre avait indiqué, lors de l’annonce du recrutement de 10.000 enseignants en 2017, que l’augmentation du nombre de dossiers pour la retraite anticipée —les autorités ont accordé un sursis de deux ans jusqu’en 2019 pour ceux qui veulent partir en retraite anticipée— n’explique pas tout. «C’est un renouvellement générationnel», avait-elle déclaré.

Par là même, la ministre a également annoncé que 300 enseignants de tamazight seront recrutés, durant l’été prochain, en prévision de la prochaine rentrée scolaire (2018-2019). A cet effet, la première responsable du département de l’Education a exprimé son souhait de voir l’enseignement de tamazight se généraliser à toutes les wilayas dès la prochaine rentrée. «Tamazight est actuellement enseignée dans 38 wilayas. Notre objectif est d’en rajouter une dizaine pour la prochaine rentrée scolaire», a-t-elle ajouté, tout en insistant sur le fait que «le travail de sensibilisation mené auprès des directeurs de l’éducation et des chefs des établissements afin de les encourager à ouvrir des classes sera renforcé». Aussi, dans la perspective de tous les projets inscrits dans le cadre de la prochaine rentrée, le ministère de l’Education nationale prévoit la réouverture du recrutement à partir de la plateforme numérique, et ce, au cours du premier trimestre en cours. Le ministère avait eu recours à cette plateforme numérique le mois de novembre dernier, pour le recrutement de 3.611 enseignants, qui ont rejoint leurs postes le 5 décembre dernier.Cette plateforme concerne les enseignants de réserve admis aux concours de recrutement. Nouria Benghebrit avait affirmé, dans de précédentes déclarations, que plus de 93.000 enseignants ont été recrutés depuis 2016, ce qui représente 63 % des lauréats du concours de recrutement des enseignants organisé le 29 avril 2016.

Benghebrit avait également fait savoir, à ce sujet, que dans l’opération de recrutement, l’on tient compte du mérite et du classement dans la plateforme de recrutement, en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plateforme de recrutement 2017, puis la liste nationale. Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l’enseignement secondaire avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. Le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l’enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et 971 pour les mathématiques. L’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire dans le cadre du concours 2016 devait être achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018. À rappeler que le recrutement externe du 29 juin 2017 est intervenu après la clôture d’une première phase ayant consisté au recrutement des candidats déjà inscrits dans les listes d’attente. Ces derniers avaient obtenu la moyenne lors du concours d’avril 2016.

