Clôture de la 3e édition du salon Agripro-Expo à Oran : l’Algérie n’est pas qu’un marché

En dépit de la conjoncture économique et la crise financière qui frappe bon nombre d’entreprises (tous secteurs confondus) la 3e édition du Salon international de l’agriculture qui a baissé ses rideaux, hier, s’est soldée par un franc succès de l’avis de certains visiteurs et exposants. Tout d’abord, le volume de la participation annoncé par les organisateurs deux semaines avant la tenue de l’évènement a été quasiment respecté en particulier la participation étrangère (les 11 pays annoncés étaient présents, NDLR). Vient ensuite, la nature des activités et produits qui y ont été exposés pendant l’évènement dont des fermes animalières, pépinières, machinisme agricole, élevage, musée agricole et des laboratoires spécialisés.

Cette diversité a motivé les responsables de plusieurs établissements scolaires et instituts d’organiser des visites guidées au Salon. Petit hic toute de même, la présence des organismes et institutions public était timide.

«Concernant la 3e édition, nous avions des objectifs qui étaient relativement différents des deux précédentes. Celles-ci, avaient pour but de faire connaître le Salon au maximum d’acteurs du secteur de l’agriculture, réunir le maximum d’exposants et d’inscrire l’évènement dans un agenda fixe et durable. Pour cette année et vu le contexte économique, c’était important pour nous en tant qu’organisateur de marquer le coup et de tenir l’évènement dans ses délais coûte que coûte.

Réunir plus de 100 exposants dans une telle conjoncture c’était loin d’être évident pour nous, sachant que nous avons eu beaucoup d’annulations.

Ce que nous regrettons par contre, l’absence de certains organismes publics qui auraient pu saisir l’opportunité pour faire informer le public et les opérateurs présents notamment les étrangers sur les efforts déployés par notre gouvernement pour le développement du secteur et les mesures incitatives accordés aux investisseurs intéressés», affirme M. Belhadj Amara Chems-Eddine, manager général de XPosium-Events, l’organisateur d’Agripro-Expo. A propos de la participation étrangère, il estime que «Les étrangers et depuis ces dernières années ont commencé à comprendre que l’Algérie ne veut plus qu’importer et par conséquent servir d’un simple marché pour la commercialisation de leurs marchandises. Ils sont venus avec des idées de projets de partenariat avec des opérateurs locaux et c’est entre autres, grâce à ce type de manifestations que ces idées mûrissent et se développent et éventuellement se concrétisent», dit-il.

Amel Saher