Conjoncture : L’alternative

La consultation autour du projet de stratégie nationale d’exportation se poursuit. Après un premier atelier tenu en octobre 2017, le ministère du Commerce a prévu un second rendez-vous, pour les 29 et 30 janvier. Encore une concertation sur le commerce extérieur, pour examiner, une fois de plus, les «contraintes ayant une incidence sur la compétitivité des exportations, définir «la vision et les objectifs stratégiques nationaux de la SNE», et statuer sur le «choix des secteurs prioritaires» en matière de diversification et d’optimisation de l’offre exportable. Ce sont les principales thématiques qui seront traitées, lors de cet atelier dédié à une activité, aussi névralgique que complexe. En fait, c’est en 2016 que la structure d’écoute et de suivi des exportations mise en place à cet effet a été chargée d’entamer une réflexion sur les éléments clés de cette stratégie et de l’élaboration des premiers éléments de cette démarche, tout en sachant que le débat sur ce secteur stratégique n’est pas récent. Mais la situation financière actuelle du pays, et les risques qui pèsent encore sur ses équilibres, tant qu’internes qu’externes, imposent, aujourd’hui, d’aller vite dans cette entreprise. Le fait est que l’Algérie continue d’importer massivement, et ses exportations n’ont pas dévié de leur structure. Une tendance chronique à la prédominance des hydrocarbures dans le produit des ventes du pays, avec une part de 94%, alors que les exportations hors hydrocarbures, toujours marginales, restent limitées à 3%, sinon moins, du volume global exporté. Des indicateurs qui n’ont plus besoin de lecture, mais qui imposent, par contre, une prise de conscience de la pleine mesure quant à l’importance, mais aussi, à l’urgence d’une stratégie pour sortir le pays de l’ornière des hydrocarbures, et du recours systématique à la rente pétrolière pour financer l’économie. Une situation qui, en définitive, interpelle également sur la capacité de notre économie, telle que structurée aujourd’hui, à contribuer à créer des avantages comparatifs et compétitifs. L’Algérie, qui mise sur la diversification de son économie, et sur la transition de son modèle économique à l’échéance 2030, dispose d’atouts, hors hydrocarbures, ainsi que des moyens qui lui permettent d’exploiter et de déployer son potentiel à l’export. Mais la condition première réside dans cette volonté réelle d’aller dans cette direction, et surtout de s’affranchir des constats déjà établis. Le diagnostic est là. Par conséquent, il faut d’ores et déjà marquer le pas, en œuvrant, sans attendre, pour l’émergence d’une plateforme à l’export, en quantité et en qualité. Cependant, «il faut lever l’équivoque : par SNE, on entend ici une approche globale et cohérente ciblée sur une expansion des exportations hors hydrocarbures capable de relayer le déclin des exportations de ces ressources». La stratégie préconisée devra constituer «l’axe central d’une politique du commerce extérieur active et gagnante, et s’intégrer à la politique de développement d’ensemble du pays». Le consultant national, Dr Mohamed Bouchakour, soulignait, en 2015, que «le salut de l’économie algérienne passe par l’amorce, dans les meilleurs délais’ d’une SNE qui soit conçue avec la plus grande rigueur».

D. Akila