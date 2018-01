CAMPS DE RÉFUGIéS SAHRAOUIS : Les contraintes du climat

Aousserd, l'un des cinq camps des réfugiés sahraouis, se caractérise par l'absence de commodités en tous genres,

en cette période de grand froid dans le Grand Sud.

De notre envoyé spécial

à Aousserd : Hichem Hamza

Lors d'un séjour aux camps des réfugiés d'Aousserd et de Bir Guendouz, nous avons constaté que les résidents souffrent de la dureté du climat : le Grand-Sud étant connu par le grand froid en automne et en hiver.

Alors, comment les Sahraouis peuvent-ils affronter les affres de la nature face à l'insuffisance des moyens de chauffage, entre autres ?

Et qu'en est-il de l’aide humanitaire provenant de l'étranger au profit des réfugiés ?

Menina, une mère de 9 enfants, nous a confié que «les aides humanitaires qui proviennent à travers des ONG solidaires de notre cause et distribuées par nos responsables de la daïra de Bir Guendouz ne sont pas suffisantes».

A ce titre, elle nous a indiqué qu’elle a droit à une seule bonbonne de gaz par mois.

« Une seule bouteille en saison hivernale ne suffit pas. C'est pourquoi, nous devons acquérir d'autres bonbonnes par nos propres moyens afin de protéger nos enfants du froid», indique-telle.

Son prix ? 360 DA. « Ce qui est assez élevé pour nous, mais hélas, nous n'avons pas le choix», se plaint-elle. Et d’ajouter : «Nous sommes obligés d'acheter les bombonnes de gaz pour éviter le braséro qui dégage l'oxyde le carbone (CO2) et qui constitue un danger pour notre maisonnette».

Pour les autres commissions, les produits nécessaires sont disponibles au niveau des boutiques de la commune Hay 1.

Là aussi, les prix sont élevés. Les ménagères soulignent que «la majorité des produits alimentaires dans les magasins sont chers», en citant, entre autres, la bouteille d'eau à 50 DA et le sucre à 100 DA.



L’aide des ONG



Les résidents dépendent des aides humanitaires qui proviennent de l'étranger. Au centre général de la distribution des produits alimentaires à Bir Guendouz, des femmes forment une longue file d’attente pour obtenir des légumes secs, de l'huile et du sucre.

La directrice du centre de distribution des aides humanitaires, El Naima Mahdjouba, nous a fait savoir que les aides des ONG sont en baisse depuis 2010.

Mme Mahdjouba nous a expliqué que chaque foyer sahraoui bénéficie d'un litre d'huile et d’1 kilo de sucre pour 30 jours. Elle indique que cela est insuffisant pour les 4 communes de la daïra, «mais nous devons nous adapter à cette situation», a-t-elle concédé.

La responsable du centre rappelle que les inondations d'octobre 2015 ont causé des dégâts, rendant encore plus difficile la situation des réfugiés sahraouis : leurs maisonnettes se sont effondrées.

Il y a eu des aides humanitaires via le Croissant rouge algérien (CRA). Du pain, plusieurs autres produits alimentaires et de l’eau potable ont été acheminés vers les camps.

En ce qui concerne la mobilisation des secours aux camps des réfugiés, le directeur central de la protection civile, Aali Rahel, nous a déclaré que «les moyens dont il dispose sont modestes pour ce service installé en avril 2015».

La liste des difficultés vécues par les Sahraouis ne s’arrête pas au froid, aux prix élevés des produits alimentaires et à la précarité de leurs demeures. En effet, les Sahraouis se plaignent aussi du manque d’emploi.

Au camp d’Aousserd, les chances d’obtenir un emploi se limitent aux activités commerciales, à des travaux de maçonnerie ou à pratiquer le métier de chauffeur de taxi. Résultat : les jeunes ne pensent qu’à émigrer.

Dans les quatre communes de la daïra d'Aousserd, nous avons constaté l'absence de moyens de communication modernes. Internet n’est disponible que timidement et le nombre de téléviseurs est limité. Les programmes télévisés regardés sont ceux de la RASD TV, des télés algériennes et espagnoles.

H. H.