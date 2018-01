Grand angle : Mission impossible ?

Après le nouvel échec des pourparlers de Vienne, organisés sous l’égide de l’ONU et «l’espoir», certes non avoué, de voir la conférence de Sotchi prévue les 29 et 30 janvier échouer, n’est-il pas temps de se poser la question de savoir si la mission confiée au diplomate italo-suédois Staffan de Mistura en juillet 2014, qualifiée de «mission impossible» —selon les termes de l'ex-secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon— de trouver une solution pacifique au conflit qui dure depuis près de sept ans, n’est en définitive impossible qu’à cause des nombreuses interférences étrangères dans ce dossier ? La question peut sembler saugrenue, tant il paraît impossible que l’on cherche volontairement à prolonger les souffrances d’un peuple et la situation humanitaire dramatique dans laquelle se trouve les syriens, pour préserver des intérêts géostratégiques dans un pays et une région. Pourtant cette réflexion qui devrait être celle de toute personne n’est jamais celle des stratèges qui ne réfléchissent qu’en fonction des intérêts de leur pays et de ceux de leurs alliés, quitte à détruire un pays et sacrifier sa population. Les guerres par procuration que se livrent les puissants ne sont pas une vue de l’esprit. C’est de la realpolik. Et pour le pays sacrifié sur l’autel des calculs géostratégiques, il sera toujours temps de le «reconstruire». C’est dire qu’il est permis de croire que ces échecs des efforts diplomatiques sont programmés. Ainsi l’opposition syrienne a annoncé son boycott de la conférence de Sotchi et la participation des puissances occidentales, et de l'ONU, apparaît hypothétique. Un échec prémédité pour «venger» celui de Vienne ? Possible. Ce qui est sur c’est que la rivalité entre les deux processus de pourparlers se précise de plus en plus. Les capitales occidentales craignent de perdre la main dans ce dossier et partant de ne pouvoir préserver leurs intérêts géostratégiques dans la région d’autant qu’ils s’en trouveraient fortement concurrencés par Moscou. Mais cela personne ne le dira ouvertement. Les alliés ont recours à une partie au conflit pour défendre leurs positions. Des belligérants qui tels des marionnettes se laissent guider par des marionnettistes qui ont conçu depuis belle lurette la fin de leur spectacle. «Le but de la conférence de Sotchi est de nouer, dans l'intérêt national, un dialogue syrien sans interférence étrangère», a pourtant estimé le négociateur en chef de Damas. Pour le Comité des Négociations syriennes, qui avait invité Moscou à faire pression sur son allié syrien pour qu'il accepte de faire des concessions, «la Russie n'a pas réussi à promouvoir sa conférence». Des arguties qui ne pourront convaincre que ceux qui veulent y croire. «Je partage l'immense frustration de millions de Syriens, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, face au manque de règlement politique à ce jour», a reconnu cependant, l'émissaire des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. Une frustration ressentie par tous ceux qui souhaitent voir la Syrie tourner cette page douloureuse de son histoire.

Nadia Kerraz