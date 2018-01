LE COIN Du COPISTE : Destination Algérie

Alors qu’il existe ces derniers temps une volonté réelle de booster le secteur du tourisme dans un pays aussi vaste que l’Algérie, qui possède de nombreux atouts naturels restés à l’état sauvage dans ses villes du nord et ses hauts plateaux et ses régions du sud, offrant des paysages à vous couper le souffle, les autorités officielles tentent de mettre en valeur notre riche patrimoine qui reste parfaitement inconnu aux yeux du monde comparativement à nos pays voisins. On assiste ainsi à plusieurs opérations de réhabilitation du vieux bâti, notamment la Casbah qui relate, à elle seule, presque toute l’histoire de l’Algérie, une ancienne citadelle si chère à nos insulaires et dont les touristes étrangers entendent parler en premier lieu puisque cette petite ville qui regorge d’anecdotes et se distingue par son architecture mauresque surplombe la baie et invite les visiteurs à la découvrir. Qui dit tourisme évoque nécessairement toute une infrastructure hôtelière dont les responsables devraient être rompus au métier, une infrastructure assez attractive et pittoresque pour attirer les touristes étrangers et bien entendu, chez nous, un personnel qualifié pour ces tâches qui pourraient être très lucratives pour l’essor de l’économie algérienne. Nous le disions en haut, le regard est tourné vers une exploitation touristique optimale de la destination Algérie et nombre de promoteurs qui rêvent de concrétiser leurs projets n’attendent que le feu vert pour démarrer en bonne et due forme, car il faudrait sans doute le rappeler en évoquant les reportages diffusés par la télévision que certains d’entre eux ont déjà mis la main à la pâte mais n’arrivent pas pour quelques uns d’entre eux à terminer le travail pour attirer la clientèle. Et, à propos justement de destination Algérie, il faut savoir que ces derniers jours des blogueurs de plusieurs pays du monde parlent sur les réseaux sociaux de notre pays après leur voyage, une expérience inédite qu’ils voudraient rééditer, tous désirant faire connaitre aux autres les trésors que recèlent nos paysages aux multiples climats. Ils sont au nombre de 7 touristes étrangers américains, portugais, irlandais, français, canadiens … qui parlent de leur coup de foudre sur la toile : entre des apparitions sur National Geographic, ABC et The New York Times pour les dunes enneigées de Ain Sefra, une place dans le classement des 10 destinations touristiques de 2018 et Constantine citée par USA Today, l’Algérie et plus précisément l’Algérie touristique n’en finit pas d’attirer les regards —positifs pour changer— des médias étrangers. Mais cette ferveur ne date pas d’hier et ces 7 blogueurs qui ont déclaré leur amour pour notre pays par le passé y sont peut-être pour quelque chose… Finissons ce tour des blogs sur une touche féminine, grâce à la journaliste américano-allemande, Isabelle Noack. En visite en Algérie l’an passé, Isabelle est tombée sous le charme du pays et de son Sahara en particulier. L’Aurassi, le Jardin d’Essai et Santa Cruz d’Oran sont autant de lieux visités et aimés par la journaliste qui n’a pas hésité à conter son voyage dans la vidéo postée sur le Net.

L. Graba