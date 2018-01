Rabah Asma en concert à Ibn Khaldoun : Un vrai bonheur

Rabah Asma a retrouvé son public à la salle Ibn Khaldoun, vendredi dernier, dans un concert délirant où tout était au rendez-vous pour un show extravagant, durant lequel le cosmopolite a fait monter l’adrénaline du nombreux public qui est venu s’éclater en compagnie de celui qui s’épanouit dans un répertoire qui lui sied parfaitement.

Organisé par l'établissement, Arts et Culture de la wilaya d'Alger, ce concert s’inscrit dans le cadre de la célébration, cette année, de Yennayer officialisé comme fête nationale chômée et payée et qui a dorénavant un goût particulier. En effet, il a été décidé par le ministère de la Culture que diverses activités artistiques et culturelles seront organisées à travers tout le territoire y compris dans les wilayas excentrées. Décontracté, sa bonne humeur réconfortante, presque solaire, Rabah Asma sait que le public était là pour lui. Il offre des tonnes d’amour à son public qui le lui rend bien. L’épanouissement, quoi. Le succès se paye ; il le connaît depuis une vingtaine d’années. Il ne fait que partager le bonheur avec son public car le succès est le fruit d'un long cheminement. Tout en face, Rabah Asma est guidé par l'émotion. De tout le répertoire qu’il avait proposé à son public, on lit ses besoins de sentir l’amour et le désir des autres. Et c’est ce que demandent ses fans de toujours. Fidèle à sa mandoline, l’artiste n’a pas tari d’éloges à l’égard d’un public venu nombreux assister à son concert. Des familles, mais également beaucoup de jeunes ont pris part à ce concert artistique qui a duré près de deux heures.



Une grande affluence à la salle Ibn Khaldoun



À 16h, l’heure à laquelle était prévu le concert, la salle des spectacles étaient déjà pleine à craquer. Au fil des minutes, le public n’arrêtait pas d’affluer, à tel point que la salle était devenue «noire» de monde. Du coup, et faute de places, des centaines de jeunes ont été contraints de suivre tout le concert debout. Dès que Rabah Asma fit son entrée sur scène, sous un tonner d’applaudissements et de youyous, il reprit une vingtaine de ses meilleures chansons. Ainsi, «Vouadhrim», «Afrux uyamun», «Issoumer»… furent autant de titres à succès interprétés par l’artiste. Des titres très rythmés qui incitent à la danse et à la joie de vivre. Une occasion pour le public algérois de se retremper dans l’ambiance de fête, toute conviviale, dont Rabah Asma garde le secret. Le public, lui, ne s’est pas fait prier pour aller danser et reprendre en chœur pratiquement toutes les chansons de Rabah Asma. Et ce dernier n’y est pas allé par quatre chemins pour leur rendre la monnaie en les faisant vibrer dans tous les sens, une manière de leur dire que vous n’êtes pas venus pour rien. Ce dernier a, le moins que l’on puisse dire, mis le feu sur scène devant un public qui lui était entièrement acquis. Ainsi, il interprétera, entre autres, un panachage de nouvelles et d’anciennes chansons sont inspirées du sentimental et du social, et aux musiques très variées : la salsa, le folklore kabyle et même la musique du khalidji, telles que «Lkaras yaghla", «Lahlu yerkhes», «Qui lbarah qui lyoum», «Taichi dyma», «Sbah el kheir à dzayer» et bien d’autres. Cependant, quelle que soit sa modestie, Rabah est l’auteur de textes que toute l’assistance a repris pour l’accompagner, une symbiose totale entre son public et son groupe de cinq musiciens. Musicalement, il a maintenu avec adresse la fidélité à ses racines kabyles et l’ouverture vers d’autres horizons musicaux. «Si Rouibah», comme le surnomment, à juste titre, ses nombreux admirateurs reste toujours dans la lignée dans son style de musique du chant kabyle, qu’il s’est tracé depuis. Mais loin de rester dans une tradition fermée, il l’a adapté aussi à la musique moderne comportant de nombreux arrangements avec des synthétiseurs et des guitares électriques. Il n’a en rien trahi sa vérité de fond ; son chant et les percussions viennent de la tradition.

Sa voix est magnifique... Rabah Asma en concert est un vrai bonheur. Enfin, il est à rappeler que cet artiste, à la voix d’une pureté unique, est auteur-compositeur de ses chansons. Il confirme son talent par son style original et son répertoire harmonieux. Il s’est initié à la chanson chez les scouts et fut un grand admirateur de Slimane Azzem, Cheikh El Hasnaoui, Lounis Aït Menguellet, Hnifa, Dahmane El Harrachi, Guerrouabi, El Anka, ainsi que d’autres chanteurs occidentaux et orientaux. À 16 ans il tente en vain de se frayer un chemin dans le monde musical. Sans se décourager, il part en France et, en 1985, il réussit à s’imposer par ses mélodies, un mélange de styles kabyle et marocain. Mais, c’est en 1987 que tout le pays le découvre grâce à son album «Ayadhu» (Le Vent). Et, depuis, le vent n’arrête pas de souffler pour lui.

Le concert de Rabah Asma a donc tenu toutes ses promesses et a drainé une foule des grands jours. Ce premier concert n’est qu’un avant goût des soirées qui se suivront tout au long de l’année pour la célébration de Yennayer. Beaucoup d’artistes de renom sont en effet attendus dans les prochains jours.



Sihem Oubraham