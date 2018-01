REGARD : Retour aux fondamentaux ?

A bien y regarder, notre pays a profondément évolué depuis l'indépendance. Dans tous les domaines et de façon positive, bien entendu. Cependant, compte tenu des nombreux aléas de toute nature auxquels il a été exposé à son corps défendant, notamment durant la sinistre décennie noire des années 1990, nombre de nos concitoyens sont devenus, particulièrement depuis ces vingt dernières années, beaucoup plus individualistes qu’on ne le croit. Et cet individualisme, malheureusement, est encore plus féroce, l'irrespect de l'altérité encore plus incisif. Cette licence piratée, d'essence informelle à volonté, croit alors dans une indifférence qui lui délivre tous les permis. Elle est l’image de notre énergie vitale, sans égard aux énormes préjudices et dommages qu’elle cause perpétuellement à autrui.

C’est, à s'y méprendre, l’individualisme de celui qui, persuadé de ne pouvoir compter sur la solidarité de ses concitoyens, tente de prendre aux autres ce qu’il a décidé de ne pas leur donner. Il va prospérer aux dépens d’autrui, parasite de la nature qui l’a fait naitre, de la campagne qui l’a nourri dans son enfance, de la ville qui l'a vu grandir dans son exode d'adulte : comme ces chauffards et terroristes routiers pour qui tout autre automobiliste est un intrus à écarter de la chaussée qu’ils veulent occuper seuls, de long en large, en écrasant au passage, sans état d’âme, quelques chiens. Et même, quelquefois, quelques jeunes motards imprudents, voire inconscients. Et des piétons.

C'est, de triste évidence, devoir admettre que nous avons incommensurablement désappris depuis les années 1970. Bien entendu sans trop nous en être rendus compte; particulièrement en matière d'éducation civique à laquelle on a, entretemps, substitué graduellement l'éducation religieuse dans les programmes scolaires. Résultat prévisible des courses : nous ne sommes même plus en mesure, à présent, non seulement de respecter ne serait-ce que le temps de dépôt, et par la même, de collecte de nos ordures ménagères, mais pis : nous les déversons à qui mieux, dans n'importe quel coin de rue, sur n'importe quel trottoir, pourvu que l'on ne soit pas trop dérangé par un regard «inopportun», dans l'accomplissement d'un aussi «noble» acte civique.

Plutôt que de nettoyer les vitrines poussiéreuses —au point de devenir opaques— et les auvents loqueteux de nos magasins, de déboucher nos égouts, nos avaloirs qui débordent à chaque averse, et de nous occuper de notre voirie, plutôt que de ne pas piétiner nos plates-bandes, de ne pas laisser pendre sur nos façades des guirlandes d’écheveaux électriques, plutôt que de déposer et collecter régulièrement les détritus qui s'amoncellent et pourrissent dans les coins de nos rues et ruelles, nous sommes persuadés, campés en cela dans notre «vertueux» et non moins pathétique entendement de musulmans b.c.b.g, du prestige de notre culture malmenée, de notre religiosité surfaite, de notre vigilance qui, pourtant, confine insidieusement à une curiosité voyeuriste, malsaine.

Compte tenu de gravité des enjeux, le temps de la simple sensibilisation nous semble aujourd'hui largement dépassé. Ne serait-il pas urgent, en l'occurrence, de donner un sens à une démarche environnementale multidimensionnelle beaucoup plus volontariste dans notre pays, y compris en mettant en œuvre les moyens les plus coercitifs, avec effet rétroactif, à l'encontre des auteurs de diverses déprédations de toute nature jusque là enregistrées çà et là, mais demeurées impunies dans notre vécu quotidien ? Ne serait-il pas tout aussi urgent de réhabiliter les fondamentaux de l'instruction civique à l'école ? Et, par la même, préparer les futurs citoyens des années 2030-2040 en leur enseignant d'ores et déjà ne serait-ce que les quelques rudiments de base que tout(e) enseignant(e) se doit de dispenser en la matière ?

Kamel Bouslama