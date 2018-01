Pied diabétique : 200.000 cas risquent l’amputation

Le pied diabétique constitue un véritable problème de santé publique dans le monde, en général, et dans notre pays, en particulier. Les diabétiques vivent leur mal comme un véritable drame, par, déjà, la complexité physiopathologique du pied et l’insuffisance de maîtrise par le personnel de santé, mais également au plan psychologique.

Selon des associations de lutte contre le diabète, il y aurait actuellement quelque 200.000 malades qui encourent le danger d’une amputation du pied à cause de leur prise en charge et d’un manque persistant de solutions injectables pour éviter la gangrène dans les parties infectées. Ces associations lancent ainsi un appel d’urgence aux pouvoirs publics pour prendre en charge cette situation, en assurant l’approvisionnement des hôpitaux en quantités suffisantes. Ces médicaments épulotiques sont importés notamment de Cuba. Ils sont utilisés à travers des injections au niveau du pied malade pour éviter la gangrène qui conduit inéluctablement à l'amputation. Pour ces associations, assurer la disponibilité de ces médicaments dans les hôpitaux, c’est prévenir des drames sociaux. Car un malade amputé du pied devient forcément un fardeau pour la famille.

De nos jours, de moins en moins d’établissements prennent en charge cette complication du diabète de type 2. Contacté hier par nos soins, le président de l’association des diabétiques de la wilaya d’Alger, Fayçal Ouhadda, a pointé du doigt la responsabilité des pouvoirs publics. «Les malades atteints ne sont acceptés dans aucun hôpital de la capitale, à savoir, Mustapha-Pacha, Douera, Béni Messous... Au niveau de notre association, on reçoit de plus en plus de malades qui viennent se plaindre» a indiqué M. Ouhadda avant d’ajouter : «pis encore, même au stade de la gangrène, les diabétiques sont rejetés. Ce sont des personnes qui font partie de la société algérienne, qui ont les mêmes droits et devoirs que les autres, si leur diabète était bien pris en charge, on aurait pu éviter ces complications, malheureusement, ce n’est pas le cas», souligne-t-il.



Des malades mal orientés



Une situation amère et désolante qui provoque la colère des patients et leurs familles. M’hamed, 52 ans, marié et père de trois enfants, rencontré à l’entrée du CHU Mustapha Pacha, nous raconte son calvaire : «Je souffre de pied diabétique depuis plusieurs mois, je suis partie voir plusieurs structures de santé, aucune n’a voulu me prendre en charge, sous prétexte de manque de moyens et de personnels spécialisés. Chacune d’elle me donne une lettre d’orientation vers d’autres structures jusqu’à la dégradation de mon pied. Aujourd’hui, je dois subir une amputation… mais encore, personne ne veut me prendre en charge, sachant que je travaille et je suis affilié à la sécurité sociale.»

«De milliers de personnes sont dans la même situation que M’hamed. des malades qui ont cotisé durant toute leur vie, détenteurs de la carte chifa et à la fin… ils sont marginalisés, voire dépossédés de leur droit à la santé comme il est indiqué dans la constitution. Une carte de la sécurité sociale qui ne sert qu’à l’achat des médicaments et encore, dans certains cas, il faut payer le tarif de référence», a expliqué M. Ouhadda,.

Le président de l’association estime qu’«il est vraiment urgent que les hôpitaux reviennent à leur première vocation qu’est la prise en charge du malade et que l’Etat construise des structures spécialisées dans la prise en charge du pied diabétique à l’échelle nationale, et surtout lancer la formation du personnel qualifié afin d’éviter un drame pour le malade et sa famille».



Entre 9.000 et 10.000 amputations/an



Il faut savoir que le diabète peut entraîner une perte de sensibilité au niveau des pieds. Les plaies potentielles sont indolores et sujettes aux infections. Des infections pouvant aller jusqu'à la gangrène et entraîner une amputation. Entre 9.000 et 10.000 diabétiques doivent subir chaque année l'amputation d'un orteil ou d'un membre entier.

Les lésions aux membres inférieurs sont l'une des complications du diabète, et peuvent mener jusqu'à l'amputation dans les cas les plus graves. 5 à 10% des diabétiques ont été amputés.

Les spécialistes estiment que 30% des patients atteints d’un ulcère du pied ne guériront jamais, 15% finiront par une amputation et 5% décéderont après cinq années de traitement.

Dans les pays développés, on a pu réduire de 50% les taux des amputations, grâce à la prévention. Ceci dit, en première instance, il s’agira d’éviter aux non-diabétiques de le devenir, justement, par la prévention et la sensibilisation sur les facteurs de risques y afférents ou, du moins, retarder l’échéance de survenue de cette pathologie, et par là-même, ses complications et dégâts collatéraux. Il y a lieu, selon les spécialistes, de sensibiliser la population et de la mettre en garde contre une alimentation trop grasse, trop sucrée et trop salée et surtout la pousser à bouger et à marcher.

