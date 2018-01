Suite à une embuscade exécutée avec succès : L’ANP élimine 8 terroristes à Khenchela

Efficace, professionnelle, prompte et méthodique dans son intervention préalablement planifiée sur la base d’une exploitation optimisée, l’ANP vient de frapper fort en éliminant d’un seul coup huit terroristes, tous au profil dangereux, hier à Khenchela. Un véritable exploit qui met en relief toute l’efficience de l’action menée par l’institution militaire dans son combat contre la bête immonde.

Sur le terrain, les résultats réalisés par l’ANP confortent l’approche adoptée pour parvenir à l’objectif final d’éradication totale des groupuscules en activité. L’élimination de huit terroristes à Khenchela en est la preuve évidente attestant de la parfaite maîtrise dans l’exécution des opérations menées par les éléments de l’ANP. L’information a été aussitôt publiée sur le site du ministère de la Défense nationale, signe de la disponibilité de l’institution militaire à favoriser la communication en temps réel. La mise hors d’état de nuire de ces criminels a été le résultat d’une embuscade minutieusement exécutée dans la zone d’El Rakhouche de la commune de Chechar au sud de Khenchela. L’embuscade tendue par un détachement relevant de la 5e Région militaire (5e RM) s’est soldée dans un premier temps par un bilan de sept terroristes abattus, a-t- on appris dans un premier communiqué, où il est également fait état de la récupération de 5 kalachnikov, un fusil à lunettes, un fusil semi-automatique de type Simonov, 14 chargeurs garnis et quatre grenades.

Les données relatives à cette opération réussie haut la main ont été très vite réactualisées dans un second communiqué diffusé sur le même site du MDN annonçant qu’un huitième terroriste s’ajoute à la liste de ceux déjà éliminés. «L’opération est toujours en cours», précise-t-on dans le même document, ce qui n’exclut pas une révision à la hausse du bilan. Cette embuscade menée ave succès à Khenchela est la seconde du genre enregistrée durant ce mois après celle exécutée, à la mi-janvier à Boumerdès.

Rappelant à ce propos que sur la base d’exploitation efficiente de renseignements et suite à une embuscade tendue près de la commune de Ben Choud, daïra de Dellys, un détachement de l’ANP relevant du secteur militaire de Boumerdès (1re RM) a abattu, dans la soirée du 14 janvier 2018, trois dangereux terroristes dont le criminel M. Chaabane, ayant rallié les groupes terroristes en 2009. L’opération a permis de récupérer deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, six chargeurs, une quantité de munition et d’autres objets.

Rappelons également qu’en 2017, les services de l’ANP ont éliminé 91 terroristes et procédé à l’arrestation de 40 autres donc cinq femmes.

Une trentaine de reddition ont été enregistrées durant la même année durant laquelle les mêmes services de l’ANP ont également découvert 6 dépouilles de terroristes.

