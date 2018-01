Théâtre des jeunes à Oran : Nouvel espace de formation pour l’association El-Amal

L'association culturelle oranaise El-Amal consolidera prochainement sa vocation pédagogique dans le domaine du théâtre en se dotant d'un nouvel espace de formation, a indiqué, jeudi, le président de ce groupe bénévole, Mohamed Mihoubi. La nouvelle structure sera implantée au quartier Akid-Lotfi, à l'est de la ville d'Oran, a précisé Mihoubi à l'ouverture des 4es Journées du théâtre pour jeunes organisées par son association. Le futur espace de formation s'ajoute à celui déjà opérationnel au siège de l'association qui accueille chaque année des dizaines de jeunes talents pour des stages d'initiation et de perfectionnement dans le domaine du 4e Art.

La création d'un nouveau site pédagogique permettra de répondre à l'engouement croissant des jeunes pour l'expression artistique, a expliqué Mihoubi, affirmant que les demandes d'inscription aux stages sont de plus en plus nombreuses et émanent de différentes wilayas de la région Ouest du pays. Dans le même contexte de formation, il a annoncé que la prochaine session d'initiation aux techniques théâtrales sera lancée le 15 février prochain au profit d'une promotion de vingt amateurs. En outre, a-t-il ajouté, une autre action est actuellement à l'étude en vue d'organiser des «stages accélérés en week-end», et ce, à l'intention des lycéens, étudiants ou travailleurs ne pouvant se libérer qu'en fin de semaine.

Les 4es Journées théâtrales de l'association El-Amal se tiennent jusqu'à samedi au «Petit Théâtre», structure légère créée en 2015 au Centre culturel M'barek)El-Mili. Cinquante jeunes talents ayant tous bénéficié d'un stage de formation au sein de l'association participent à un concours organisé dans le cadre de cette manifestation artistique.

Les dix meilleurs candidats seront distribués dans une nouvelle production théâtrale intitulée «Jannat Majnoun» (paradis d'un fou), programmée avec le soutien du ministère de la Culture, a rappelé Mihoubi qui assurera la mise en scène de la pièce écrite par Mohamed Belfadel. Ces journées sont animées en hommage au regretté comédien Bilal Benzouika, décédé en décembre dernier à l'âge de 24 ans, après avoir été un membre très actif de l'association El-Amal. (APS)