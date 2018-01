Appel de la société civile à la sauvegarde de Sidi El-Houari : Les autorités de la wilaya réagissent

M. Chérifi Miloud a réagi à la lettre ouverte rendue publique, adressée au wali d’Oran et au ministre de la Culture, signée par une centaine de personnes dont des activistes du mouvement associatif, écrivains, journalistes, artistes et architectes.

Dans cette pétition, ces personnes mettent en garde contre les lourdes conséquences de ce qu’ils qualifient de «politique du bulldozer» qui, selon eux, menace l’existence d’une partie du patrimoine immobilier représentant une valeur architecturale et historique en particulier dans le vieux quartier Sidi El Houari. Le chef de l’exécutif local, M. Chérifi Miloud s’est réuni, avant-hier après midi avec des pétitionnaires et des responsables locaux pour faire le point sur le problème soulevé. Ainsi, et selon un compte rendu des résultats de cette réunion communiqué à la presse par l’association Bel Horizon, il a été décidé de débloquer le budget pour le lancement de l'étude du plan de sauvegarde de Sidi El Houari gelé auparavant. Une opération qui sera inscrite sur le budget (BS) qui sera voté prochainement à l'APW. Le bureau d’étude va être choisi par la direction de la culture en vertu de la réglementation en cours prévoyant, entre autres, la possibilité de faire appel à des experts, des associations et d'autres organismes pour l’élaboration de l’étude. Il est aussi question d’accompagner les occupants de certains immeubles —propriétaires— par la création d'un collectif ad-hoc afin qu’ils soient informés de leurs droits et devoirs. À ce titre, l’on croit savoir que, parmi les propositions retenues, il est envisagé d’octroyer aux propriétaires qui veulent réhabiliter leurs biens une aide conséquente. Ceux qui refusent seront soumis aux obligations édictées par le décret d'octobre 2003, a-t-on indiqué. Les participants à cette réunion ont décidé par ailleurs de renforcer le maître d'ouvrage, en l’occurrence la direction de la culture en compétences humaines et notamment en architectes et la mise en place d'un chantier de fouilles archéologiques prises par la commission nationale de l'Unesco dont fait partie Bel Horizon. Le wali d’Oran a insisté sur la concrétisation des décisions sanctionnant cette réunion sur le terrain en attendant une prochaine rencontre avec les représentants du ministère de la Culture qui devra se tenir dans les prochains jours, confie la même source. Il convient de souligner que les signataires de la lettre ouverte ont estimé dans que les opérations de démolition des immeubles vétustes à Sidi El Houari, évacués de leurs habitants, menées par les services de la wilaya, menacent l’identité de notre ville qui, soulignent-ils, «a résisté, tout au long de son histoire millénaire, aux envahisseurs, aux tremblements de terre, aux épidémies et à plusieurs guerres». Parmi leurs revendications immédiates contenues dans la lettre ouverte, l’arrêt des démolitions et la composition d’une commission ouverte aux compétences pour statuer sur l’état des immeubles et assurer un gardiennage pour éviter le pillage des matériaux, l’affectation ou la réaffectation d’autres chapitres d’un budget pour le lancement immédiat de l’étude du PPSMVSS (Plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques), l’ouverture d’un chantier de fouilles archéologiques à la Casbah et le renforcement en moyens humains du maitre d’ouvrage en charge du «secteur sauvegardé» en l’occurrence la direction de la culture.

Amel Saher