Valeur des infractions de transfert : Estimée à 21 milliards DA en 2017

Le Directeur général des Douanes, Noureddine Allag, a souligné, jeudi à Oran, que la valeur des infractions de transfert liées aux opérations d’importation est estimée à 21 milliards DA.

Lors d’un point de presse, à l’issue des festivités de la Journée mondiale des douanes, M. Allag a souligné que «nous avons enregistré, au titre de l’exercice de l’année 2017, plus de 11.400 affaires relatives aux infractions de transfert de valeurs variant entre petites et importantes sommes d’un total de près de 21 milliards DA».

À cet titre, le DG des Douanes a fait savoir que «son institution compte prendre une batterie de dispositions afin de mieux contenir le fléau de majoration des valeurs et de surfacturation dans les importations, notamment à travers la consolidation des bases de données en matière d’importation». Au niveau local, plusieurs actions sont menées dans ce domaine, a ajouté M. Allag, qui a signalé le passage à une troisième étape dans la coopération avec les banques à travers, notamment, un système d’alerte qui permet aux inspecteurs et vérificateurs douaniers d’accéder automatiquement aux données dès la domiciliation de l’opération au niveau de la banque. «Nous œuvrons également, par le biais du ministère des Affaires étrangères, à bénéficier de l’échange de données avec l’Union européenne, principal fournisseur de l’Algérie en matières premières, notamment, pour pouvoir avoir des statistiques miroirs sur les opérations d’importation vers l’Algérie et faire la comparaison des déclarations», a-t-il déclaré.