textes d’application du Code des Douanes : Achèvement avant la fin du premier semestre

Le Directeur général des Douanes, Noureddine Allag, a affirmé, jeudi à Oran, que l’élaboration des textes d’application du nouveau code des douanes sera achevée avant la fin du premier semestre de l’année en cours. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des douanes, au niveau de l’École supérieure des Douanes, M. Allag a souligné que «le code des douanes approuvé dernièrement nécessite des textes d’application que nous sommes en phase d’élaborer, et cette opération sera achevée avant la fin du premier semestre 2018». Le même responsable a indiqué, dans ce contexte, que sur 50 textes d’application de ce code, 40 ont été élaborés à ce jour entre décrets exécutifs, arrêtés et autres portant sur divers sujets relatifs au régime de travail du dispositif des douanes (procédures douanières, vente aux enchères et transit). Le DG des Douanes a ajouté que quatre groupes de travail ont été constitués sous forme d’ateliers pour élaborer ces textes du nouveau code des Douanes qui aura pour finalité de relever le niveau de la prestation douanière et surtout relancer la dynamique du développement économique et commerciale et de l’investissement. M. Allag a présidé, en compagnie du secrétaire général du ministère des Finances, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des douanes, placée sous le slogan «Environnement commercial adapté au service du développement économique». Dans une allocution pour le circonstance, il a insisté sur l'accélération des réformes douanières et la valorisation des ressources, soulignant que son secteur veille à contribuer à l'amélioration du climat commercial au service de l’économie nationale. «Nous œuvrons au renforcement de la lutte contre la fraude en sécurisant les opérations commerciales, renforçant le partenariat avec des entreprises, développant la coopération et échangeant les informations avec les douanes d’autres pays», a-t-il ajouté. La cérémonie a été marquée par des exhibitions professionnelles et de combat exécutées par des éléments des douanes sur la place de l’École supérieure des douanes d’Oran, avant qu'une cérémonie de remise des grades à des cadres promus et de prix. La délégation a visité des modèles d’unités médicales mobiles des douanes qui seront lancés prochainement au niveau des directions régionales des douanes en vue de renforcer la couverture médicale des personnels et des citoyens.