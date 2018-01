Célébration de la journée mondiale de la douane : La déclaration en ligne cette année

La déclaration douanière électronique «en ligne» entrera en vigueur au courant du 1er semestre 2018, a déclaré le directeur général des Douanes, M. Noureddine Allag, lors d’une conférence de presse organisée, au terme de la cérémonie des festivités officielles célébrant la Journée mondiale de la douane, qui ont eu lieu, cette année, à l’École nationale des douanes à Oran.

À ce propos, M. Allag a ajouté que l’opération-pilote de la déclaration en ligne du TPD, appliquée aux frontières pendant la saison estivale, sera généralisée à l’ensemble des bureaux douaniers à travers le territoire national.

Dans le même registre, des mesures de facilitations, de prise en charge des voyageurs et de modernisation des procédures douanières, le même responsable a annoncé le lancement d’un nouveau système d’information adapté aux nouvelles technologies. «Nous avons entamé la mise en place d’un nouveau système d’informatique de nos services, car le SIGAD (Système informatique de gestion et de contrôle des opérations de dédouanement) a montré ses limites.

Nous allons, donc, développer notre système d’information, avec, évidemment, l’assistance d’un organisme ou d’un bureau d’études national ou international spécialisé en la matière, qui aura pour charge de nous aider à nous adapter aux nouvelles technologies», a-t-il déclaré. M. Allag a fait savoir que l’une des plus importantes priorités des pouvoirs publics, actuellement, est l’informatisation et la numérisation de tous les secteurs et de toutes les institutions publiques. «Il faut que cela soit fait le plus rapidement possible, de manière à pouvoir installer un système national d’information et mutualiser autour de lui l’ensemble des systèmes d’informations sectoriels. C’est pourquoi tous les financements nécessaires à cette démarche ont été débloqués», a-t-il précisé.

Concernant la douane, le financement est disponible, et il sera bientôt procédé au lancement d’un avis d’appel d’offres (national et international) pour choisir l’organisme qui va accompagner la Direction générale de la douane dans cette opération, a révélé le responsable, avant de souligner que l’expérience capitalisée par les Douanes algériennes dans ce domaine leur a permis de mettre en place des équipes qui travaillent déjà sur chantier et essaient de prendre en charge toute la numérisation de la procédure de dédouanement, en attendant la réalisation du nouveau système d’information.

Le directeur général des Douanes a annoncé, par ailleurs, que sur une cinquantaine de textes d’application du nouveau code de la douane adopté récemment, 40 sont en voie de finalisation. «Sur ces cinquante textes, il y a dix décrets exécutifs, dont six sont déjà passés», a-t-il révélé.

À une question sur l’estimation du transfert illicite des capitaux via la surfacturation des marchandises, M. Allag a d’abord souligné que certains montants donnés par la presse sont de loin exagérés par rapport aux chiffres réels issus des infractions de change. Il fait savoir ainsi que pour l’année 2017, ce montant a été estimé à 21 milliards DA, soit l’équivalent de près de 430 millions de dollars, et donc, dit-il, loin des milliards de dollars avancés par certains organes de presse. Pour l’année, ces chiffres devront baisser, étant donné que l’administration sera mieux outillée pour faire face à ce type d’infractions, ajoute le DG des Douanes. On saura, à ce propos, que près de 12.000 affaires liées à ce type d’infractions ont été recensées.

Amel Saher