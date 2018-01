Algérie - France : Renforcer la coopération dans le domaine de l’environnement

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a reçu jeudi dernier à Alger, l'ambassadeur de France, M. Xavier Driencourt, avec qui elle a évoqué les voies de partenariat dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant «la nécessité de poursuivre les efforts» afin de renforcer la coopération dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables, tout en appelant à donner «un nouvel aspect aux conventions conclues entre les deux pays depuis 2003» , note le communiqué.

A cet effet, Mme Zerouati a souligné que cette entrevue constitue «une opportunité pour évaluer ce qui a été réalisé dans le cadre du partenariat bilatéral entre les deux pays». S’agissant du domaine des énergies renouvelables, la ministre a confirmé «l’importance d’établir une coopération dans ce domaine pour renforcer les capacités existantes telles que les activités de la gestion des déchets, l’élimination de la pollution forestière et la promotion et la valorisation des énergies renouvelables, ajoute la même source. Elle a aussi rappelé que l’Algérie était parmi les premiers pays à avoir signé la convention sur le climat, ce qui l’inscrit sur la perspective concernant le développement durable et la lutte contre les changements climatiques .

Pour sa part, M. Driencourt a signifié l’importance qu’accorde son pays au domaine de l’environnement et des énergies renouvelables, en indiquant les engagements de la France lors de l’organisation du Sommet sur le climat COP 21 tenue à Paris en décembre 2015, a conclu le communiqué.

(APS)