Conférence-débat sur le BREXIT à l’INESG : Quelles répercussions sur l’UE ?

Le gestionnaire de recherche à la faculté de gestion des affaires à l’université de Birmingham à Londres, M. Alexander Drak Drian Dorit, a mis en exergue, jeudi dernier à Alger, les répercussions de la sortie définitive de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, après son adhésion à la Communauté économique européenne et le processus politique qui a permis au Royaume-Uni de rejoindre la CEE (devenue l'Union européenne en 1993) le 1er janvier 1973, précisant que cette décision aura un «impact négatif» sur l’UE, le marché international et la Grande-Bretagne elle-même.

Lors d’une conférence-débat organisée à l’Institut national d’étude et de stratégie globale (INESG) à Alger, intitulée : «Les conséquences politiques du BREXIT sur l’UE», en présence de représentants des institutions de la République, l’intervenant a expliqué que «les effets négatifs sur les relations internationales commencent à apparaître après le référendum du BREXIT en juin 2016», organisé par l'ex-Premier Ministre, David Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l'UE. Dans ce cadre, il est à indiquer qu’à la suite de l’application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni et les 27 autres pays membres de l'Union européenne ont dorénavant deux ans pour préparer la sortie effective du pays. Jusqu'à cette date, le pays reste donc membre de l'Union européenne. De plus, Theresa May, qui a succédé à David Cameron, nommée en juillet 2016 et reconduite en juin 2017, est la Première Ministre qui mène les discussions sur la sortie de son pays face à une équipe de négociateurs représentant l'Union européenne.

Lors de son intervention, M. Alexander Drak Drian Dorit prévoit qu’«il y aurait une forte possibilité d’organiser un autre référendum sur le BREXIT, car des citoyens ont changé d’avis sur la sortie de leur pays de l’Union européenne, d’ailleurs, ils ne savent même pas, jusqu’à présent, pourquoi ils ont voté pour ou contre le BREXIT ?», rappelant «la transformation des informations pour manipuler l’opinion publique». De plus, la nature de la relation diplomatique britannique avec l’Union européenne et d’autres pays a changé.

En ce qui concerne les relations algéro-britanniques, l’expert a indiqué que les échanges commerciaux ont baissé en 2017.

Selon le conférencier, le BREXIT causera la hausse du taux de chômage et la diminution des échanges commerciaux au niveau de la communauté européenne, notamment en matière d’agriculture, et l’insuffisance des ressources humaines.

Dans le même cadre, l’expert en économie a indiqué que la Grande-Bretagne est présente en UE par, entre autres, «ses qualités de services, notamment dans le domaine financier». C’est pourquoi, il est important de bien «renégocier pour garantir la part de marché de chacun», sans oublier aussi «la gestion de l’émigration», précisant que la Grande-Bretagne est un partenaire important.

Hichem Hamza