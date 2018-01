BATNA : Lancement de 2.500 logements en location-vente

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a lancé jeudi dernier à Batna et Barika les travaux de réalisation de 2.500 logements de la formule location-vente. A Barika, le ministre en visite de travail dans la wilaya depuis mercredi dernier a posé la première pierre de 500 unités de cette formule insistant sur «la nécessité de confier en priorité les travaux à des entreprises de réalisation locales».

Un exposé sur les projets d’habitat engagés dans cette deuxième plus grande agglomération de la wilaya a été fait au ministre qui devait ensuite poser à la cité Parc-à-forage du chef-lieu de wilaya la première pierre de 2.000 logements location-vente. Dans la commune d’Oued Chaâba, M. Tebboune a lancé les travaux d’un groupe scolaire et inspecté le site de 1.650 logements location-vente dont les travaux de construction ont été terminés et se déroulent actuellement les travaux d’aménagement extérieur. Sur site, il a suivi un exposé du directeur de la construction, de l’urbanisme et de l’architecture sur le déficit en travaux d’aménagement extérieur dans la wilaya. Le ministre a ordonné d’établir un calendrier pour rattraper les retards enregistrés. M. Temmar a fait état de l’affectation d’un milliard de dinars à la wilaya pour le parachèvement des travaux d’aménagement extérieur avec la priorité pour les sites de logements location-vente et publics locatifs dont la réalisation est terminée afin de les distribuer aux bénéficiaires. «Il faut désormais, a-t-il affirmé, penser à livrer non pas des logements mais des cités car il est inadmissible de remettre les clés de logements sans réaliser les travaux d’aménagement extérieur et de raccordement aux divers réseaux».

Concernant le logement promotionnel aidé (LPA) dont le décret exécutif a été signé le 23 janvier courant, le ministre a indiqué que deux instructions interministérielles signées par son département et les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales et des Finances seront signées «la semaine prochaine». La première, a ajouté le ministre, définira les modalités d’intervention des walis, des chefs de daïra et des présidents d’APC dans l’établissement des listes des bénéficiaires tandis que la seconde imposera le contrôle par la Caisse nationale de logement (CNL) de toutes les ressources financières affectées à cette formule afin de préserver les droits des bénéficiaires, de l’Etat et des promoteurs.

Cette dernière instruction fait suite, a ajouté le ministre, au diagnostic des litiges apparus dans la réalisation d’environ 16.000 logements à l’échelle nationale. Dans la formule du logement promotionnel aidé, le financement sera parallèle à l’évolution du projet, a affirmé M. Temmar qui a assuré que cette nouvelle formule ne remplacera pas celle de la location-vente.

Il a exhorté les responsables du secteur à bien choisir les entreprises de réalisation et assurer le suivi de terrain. Le ministre devra présider à la maison de la culture Mohamed-Laïd-Al-Kalifa la cérémonie de remise des clés de 2.186 logements des formules public locatif et promotionnel aidé réalisés dans 9 communes en plus des arrêtés d’attribution de 1.600 aides aux logements ruraux accordés à la wilaya fin 2017.

