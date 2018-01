Formation digitale : Les NTIC dans l’entreprise, une forte valeur ajoutée

«La transformation numérique» est l’intitulé du thème de la 62e formation dispensée, jeudi matin, par Yacine Rahmoun, expert et entrepreneur dans le domaine de la transformation numérique, sollicité par l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, et ce dans le cadre de son cycle de formations dans le monde vaste des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La 62e session de formation de son Club de presse, qui s’est tenue comme à l’accoutumée au niveau de son institut à Alger, Ooredoo a voulu en réalité faire découvrir aux représentants des médias, les objectifs de la transformation digitale, que l'on appelle parfois aussi transformation numérique, qui désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités.

Lors de sa présentation, le conférencier du jour a entamé sa formation par expliquer qu’«est-ce que la transformation digitale», qui, selon lui, englobe notamment «les investissements dans les nouvelles technologies, les business modèles et autres processus catalyseurs de la valeur ajoutée aux clients et aux employés visant à être plus compétitifs dans une économie numérique en constante mutation».

Selon le formateur, la mobilité et l’expérience client sont des éléments clefs dans la transformation numérique, dont les besoins consistent en la vision, l’objectif et la collaboration.

Poursuivant sa présentation, l’intervenant a exposé la feuille de route de la transformation numérique qui s’articule autour de l’informatique décisionnelle et l’intelligence artificielle. Il explique, à ce sujet, que la transformation numérique est une priorité pour la réussite, et qu’à ce titre, elle doit constituer une priorité dans chaque poste au sein d’une organisation où chacun a un rôle à jouer.

Évoquant le cas de l’Algérie, le formateur a indiqué que la Transformation numérique transforme le quotidien des Algériens par la création de nouvelles applications dans l’éducation, la facturation, la santé et le commerce électronique.

Par ailleurs, M. Rahmoun a mis en avant la contribution de l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo dans la transformation numérique en Algérie, à travers son expérience dans l’accompagnement de start-up algériennes, notamment avec son incubateur.

Pour rappel, Ooredoo a reçu, en avril 2016, le Prix de «la Meilleure Solution Innovante Mobile de l’Année 2016», pour la mise en place d’une solution innovante de signature digitale dans les contrats clients et leur remontée électronique, lors du prestigieux événement «INSPIRE», organisé par le leader mondial des technologies digitales Lexmark/Kofax, à Orlando aux États-Unis d’Amérique, et qui a réuni les plus grandes entreprises et les leaders mondiaux dans le domaine des technologies mobiles.

La 62e session de formation s’inscrit dans la série des formations, dispensées par Ooredoo depuis la création de son Club de Presse en 2006. À ce jour, 62 sessions de formation ont été assurées, dont 8 en régions pour les journalistes correspondants.

Mohamed Mendaci