Salon de l’emploi et de la formation continue : 800 à 1.000 postes de travail proposés

Devenu, ces dernières années, un rendez-vous «incontournable», le Salon national Emploi-Formation continue a ouvert ses portes pour sa 12e édition, jeudi au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger). Une manifestation qui est destinée aux jeunes, notamment les nouveaux diplômés d’universités et de centres de formation professionnelle de divers secteurs d’activité, constituant une belle opportunité pour les 1,5 million de demandeurs d’emploi en Algérie en vue de décrocher le précieux sésame qui conduit au monde professionnel, ô combien convoité du reste.

Organisé sous le slogan «La crise financière, une opportunité et un défi pour le recrutement et la reconversion des compétences», l’objectif du Salon emploi et formation continue est d’aider à «créer» le lien nécessaire entre l’offre et la demande dans le but de «contribuer» à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action.

«Nous enregistrons, cette année, une soixantaine de participants, dont une quinzaine d’organismes activant dans des domaines variés, en sus de 45 établissements de formation continue et par apprentissage entre instituts et écoles», a indiqué à cet effet le commissaire du Salon, Ali Belkhiri, qui souligne que cette manifestation se veut un espace «d’intermédiation» entre les jeunes demandeurs d’emploi et les entreprises publiques et privées qui offrent du travail et cherchent des compétences et en quête de nouvelles recrues.

C’est valable également pour les stages d’apprentissage ou les informations pour créer leur propre entreprise. «Les entreprises et les organismes de formation qui prennent part à ce Salon auront l’opportunité de conclure des accords de partenariat, de repérer leurs futurs cadres, ainsi que les candidats à la recherche d’une formation diplômante ou qualifiante», a-t-il ajouté, affirmant que la formation et le recrutement sont des éléments «incontournables» dans le développement des ressources humaines et des compétences nécessaires à la «relance» de l’économie nationale qui passe actuellement par une période «difficile».

À cette occasion, de nombreux ateliers de travail et autres conférences débats ont été programmés et portant sur des thèmes relatifs au marché de l’emploi et de la formation. Il a été décidé également de mettre à profit cette opportunité pour expliquer aux visiteurs les dispositifs d’emploi en Algérie (Ansej, Cnac, Anem… ), et l’organisation d’entretiens d’embauche entre les entreprises participantes et les jeunes demandeurs d’emploi. Il est question aussi des différentes procédures liées à la rédaction des CV, à la préparation à l’entretien d’embauche ou encore à l’établissement d’un bilan de compétences.

Devant prendre fin aujourd’hui, ce carrefour de l’emploi et de la formation continue va proposer quelque 1.000 nouveaux emplois destinés aux jeunes nouveaux diplômés d’universités et de centres de formation professionnelle dans différents domaines, dont l’industrie, les travaux publics et les métiers du bâtiment et de l’urbanisme. Pour le commissaire du Salon, cet espace va permettre aux jeunes de décrocher de «bonnes» opportunités de formation dans diverses spécialités pour les «préparer» à intégrer le monde du travail à travers des offres «diversifiées» et «adaptées», proposées par les établissements de formation participant dont les langues, les sciences de gestion, le management, les télécommunications, la mécanique, le marketing, la maintenance des équipements techniques et autres spécialités. Parmi les participants à ce carrefour de l’emploi et de la formation continue, on cite la Direction générale de la Sûreté nationale, dont la direction de l’enseignement et des écoles a saisi cette occasion pour expliquer aux jeunes et aux diplômés des universités, les opportunités d’accès au corps de la police, outre celles qui s’offrent dans le système de formation adapté par la DGSN pour ses différentes structures.

