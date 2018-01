Le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed Mebarki, a réuni, jeudi dernier, les directeurs de formation des 48 wilayas à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) d’Alger. La finalisation des préparatifs de la prochaine rentrée de la formation professionnelle — session de février — était à l’ordre du jour de cette réunion. En effet, cette rentrée, la 2e du secteur après celle du 24 septembre dernier, est fixée officiellement pour le 25 février prochain. Les inscriptions pour la même rentrée ont commencé le 7 janvier dernier, et s’étaleront jusqu’au 17 février. Des journées de sélection et d’orientation seront organisées, les 18,19 et 20 février.

Pour cette deuxième session, le ministre a précisé que «le secteur propose plus de 290.000 nouveaux postes de formation», en introduisant deux nouvelle spécialités, à savoir «installation réseau télécommunications et conseiller téléphonique pour les personnes aux besoins spécifiques». Il a ajouté qu'en application de la stratégie du gouvernement qui exige d'adapter la formation professionnelle aux besoins du monde du travail et de l'économie, il a été programmé 370 spécialités réparties sur 22 branches professionnelles et couronnées par un diplôme d'État, et 80 autres spécialités dans la formation qualifiante au profit des jeunes qui n'ont pas achevé le cursus scolaire obligatoire.

Les offres de formation ciblent, notamment les filières prioritaires pour le gouvernement à savoir l'industrie, l'agriculture et le tourisme, et ce dans le but de contribuer à la croissance économique. Ainsi, les filières industrielles représentent un taux de plus de 22% du nombre global des offres, suivies du secteur de l'hôtellerie (plus de 10%) et des filières de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (plus de 7%).

Le ministre a fait état par ailleurs d'une baisse sensible dans les offres de formation aux techniques administratives et de gestion, dont le taux actuel est de l'ordre de 12%, contre 20% auparavant, un recul que M. Mebarki justifie par l'adaptation au monde du travail. Les établissements de formation privés «assurent 14.400 postes de formation, dont 8.400 formations diplômantes et 6.000 autres qualifiantes». Concernant les structures d'accueil, le ministre a annoncé l'ouverture de 20 nouveaux établissements et le recrutement de 2.000 nouveaux formateurs afin de couvrir les besoins du secteur.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que son département procédera progressivement à réunir toutes les conditions pour intégrer la langue amazighe dans les cursus de formation et d'enseignement professionnels, ajoutant qu'elle sera introduite, dans une première étape, dans l'enseignement professionnel qui accueille des stagiaires initiés à l’amazigh durant leur parcours scolaire.

La liste des filières et des spécialités sera parachevée cette année, a-t-il dit, rappelant qu'elle a été élaborée sur la base de celle de 2012 et les études réalisées par l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) sur l'intégration des diplômés du secteur.



Dans une déclaration à la presse, en marge de cette réunion, le ministre a souligné que pas moins de 50% des diplômés du secteur sont recrutés sans expérience professionnelle, le stage effectué dans les entreprises économique faisant foi.

Le projet de loi relative à l'apprentissage, qui sera prochainement présenté devant le Parlement, permet aux entreprises économiques de recruter les diplômés ayant suivi des stages à leur niveau, sans passer par les mécanismes d'emploi mis en place par l'État pour faciliter l'intégration professionnelle des jeunes.

Ce mode de formation est aux normes, puisqu’il est utilisé par les pays développés, notamment en France, en Allemagne et en Suisse. Selon le ministre, « 80% de cette formation se déroule au sein d’une entreprise économique ou chez un artisan. Les 20% restants sont effectués dans les établissements de la formation professionnelle».

«Outre son aspect pratique, le mode de formation par apprentissage a d'autres avantages», affirme M. Mebarki, qui souligne que «les personnes formées par apprentissage trouvent facilement du travail et sont souvent retenues dans les entreprises économiques où elles effectuent leur stage pratique».

«C’est pour cela que nous accordons une importance particulière à l'apprentissage en tant que meilleur moyen pour faciliter l'intégration dans le monde du travail», déclare-t-il. L’apprentissage relève aussi de la responsabilité de l’entreprise, ajoute le ministre, qui explique que «chaque société doit prendre un nombre d’apprentis, en fonction de sa taille». «C'est une obligation de la loi», rappelle M. Mebarki.

M. Mebarki a, d'autre part, attesté que son département prend en charge pratiquement toutes les spécialités dont a besoin le secteur économique.

Il a assuré que son secteur, qui compte actuellement 700.000 inscrits, a les capacités et est prêt à répondre à toute la demande en matière de formation et d'enseignement professionnels, grâce à son réseau constitué de «1.250 établissements de formation répartis au niveau national».

