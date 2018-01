Le chef du gouvernement et sept ministres devant les députés

Autoroutes est-ouest et hauts-plateaux : Rapprocher les régions

Le siège de l'Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, jeudi, une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Tahar Khaoua. Cette séance a été consacrée aux questions orales posées au Premier ministre ainsi qu’à plusieurs membres du gouvernement.

Le premier ministre, à propos du Développement local faciliter les échanges

L'autoroute Est-Ouest sera reliée au projet de l'autoroute des Hauts-Plateaux par douze nouvelles voies, a souligné, jeudi, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia. L’effort consenti par l’Etat en matière de développement des réseaux des connexions a été ainsi mis en relief par M. Ouyahia, qui a tenu à appuyer la dimension nationale de la stratégie mise en branle dans ce domaine. Sa réponse, lue par le ministre des Relations avec le Parlement, M. Tahar Khaoua, obéissait d’ailleurs à la logique de certifier que l’ensembles des régions du pays bénéficieront progressivement du développement du réseau routier et autoroutier de passage par leurs territoires. M. Ouyahia avait en effet répondu à un député de l'Union Nahda-Adala-Binaa qui appréhendait « la privation de certaines wilayas du pays de l'autoroute Est-Ouest, à l'instar de Souk Ahras ». Aussi et tout en annonçant que l'autoroute Est-Ouest sera reliée au projet de l'autoroute des Hauts-Plateaux par douze routes, le Premier ministre citera dans ce contexte les nombreux effets positifs qui en découlent, notamment, une meilleure facilitation des échanges commerciaux et un rapprochement des régions. Il faut savoir que cette autoroute « sera reliée au projet de l'autoroute des Hauts-Plateaux, d'une distance de 1.030 km, reliant les frontières algéro-marocaines au niveau de la commune d'El-Aricha (Tlemcen) aux frontières algéro-tunisiennes au niveau de la commune de Bir El Ater (Tébessa), via les wilayas de Saida, Tiaret, Sidi Bel-Abbes, Djelfa, Médéa, Batna et Khenchela ». Aussi, la connexion des deux autoroutes s’effectuera à travers pas moins de douze voies. S’exprimant, ensuite, à propos de la connexion de la wilaya de Souk Ahras à l'autoroute Est-Ouest, le Premier ministre notera que celle-ci se fera dans le cadre de la réalisation du projet de dédoublement de la RN16 reliant cette wilaya à Guelma, importante artère économique pour la relance du développement local dans la région. Il convient de signaler que

«les autorités locales ont approuvé l'inscription de l'étude et de la réalisation du projet de dédoublement de cette route sur une distance de 42 km». Le Premier ministre, tout en relevant que «la question du développement des infrastructures des autoroutes et voies express figure parmi les préoccupations stratégiques de la politique nationale de l'aménagement du territoire», a mis l’accent sur le fait que les pouvoirs publics accordent «un intérêt particulier au développement, à l'aménagement, à la réalisation et à la modernisation des infrastructures et routes nationales», un intérêt qui se traduit par la mise en application du plan d'orientation des routes (2015-2025) qui fait partie du plan national d'aménagement du territoire. Le Premier ministre a également rappelé que le projet de l'autoroute Est-Ouest, qui lie —sur une distance de 1.216 km— El Tarf à Tlemcen, en passant par plusieurs wilayas, revêt une dimension

«stratégique». De même qu’il a mis en avant la détermination des pouvoirs publics à «réaliser un programme d'action cohérent pour réhabiliter le réseau des routes nationales disponibles et de les équiper selon les normes internationales, développer les infrastructures routières et assurer leur maintenance, améliorer la qualité des services, garantir la sécurité des usagers des routes et désenclaver les régions intérieures du pays, tout en appuyant la dynamique des activités commerciales».

La ministre de l’éducation nationale :

« Le cycle primaire n'exige pas le recrutement de professeurs spécialisés en éducation physique et sportive »

Dans sa réponse à une question posée par un député, Mme Benghebrit a justifié le non-recrutement de professeurs spécialisés en éducation physique et sportive (EPS) pour le cycle primaire par « des aspects strictement pédagogiques se rapportant notamment à la nature de ce palier d'enseignement où le maître unique assure à lui seul l'enseignement de toutes les activités, à l'exception de la langue française ». En somme, le cycle primaire n'exige pas le recrutement de professeurs spécialisés en éducation physique et sportive (EPS). Le système qui est adopté, dans ce sens, par l'Algérie « est appliqué dans des pays européens, à l'instar de l'Allemagne, la France et l'Irlande », a indiqué la ministre, notant que l'objectif de la pratique d'une activité physique dans le cycle primaire consiste à « développer les capacités physiques et mentales, voire sociales de l'élève à travers le mouvement et la maîtrise du corps ». Cela dit et dans l’objectif d’assurer une meilleure performance des professeurs EPS, la ministre a annoncé « la prise d'une série de mesures, dont l'augmentation du volume horaire consacré à l'activité physique à une heure par semaine au lieu de 45 mn, outre l'élaboration d'un guide renfermant plusieurs orientations et proposant des exercices, facilitant au professeur l'encadrement de la séance d'éducation sportive », sachant que le secteur emploie « 15.523 professeurs d'EPS, dont 9.905 en cycle moyen et 5.618 en cycle secondaire ». Lors de sa réponse, la ministre s’est également exprimée à propos des efforts du secteur visant à organiser « des sessions de formation au profit des enseignants du cycle primaire dispensées par des spécialistes dans le domaine au niveau de chaque wilaya, outre l'élaboration d'un cahier d'activités adapté au programme officiel de cette activité ». A retenir, enfin, l'enseignement de l'éducation physique dans les cycles moyen et secondaire, en tant que matière ayant un programme spécifique et un guide méthodologique et scientifique, s’effectue «conformément au principe d'entraînement».

Le ministre de la Justice garde des sceaux

Un concours d'accès à la profession de notaire et d'huissier de justice au courant de l'année

«Un concours d'accès aux professions de notaire et d'huissier de justice sera organisé au courant de l'année et concernera près de 700 à 1.000 huissiers de justice et notaires», a annoncé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh.

Lors de sa réponse à une question posée par un membre de l'APN, M. Louh a en effet révélé que «des concours d'accès à la profession de notaire et d'huissier de justice seront organisés au courant de l'année, et ce, après l'adoption par le gouvernement des deux nouveaux décrets relatifs à ces deux professions». Ces concours interviennent suite à l'adoption de projets des nouveaux décrets relatifs à ces deux professions pour l'application des procédures proposées, à savoir, la réduction de la durée de la formation théorique et pratique de ces deux professions à une année au lieu de deux ans. Le nouveau programme de formation prévoit un stage pratique de deux mois au niveau des établissements de formation relevant du secteur, d'autres établissements ou à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication, le stage pratique devant s'étaler sur une durée de 10 mois, au niveau des bureaux de notaires et d'huissiers de justice, a expliqué le ministre. Remarque importante, «les deux projets de décret seront présentés prochainement devant le gouvernement». Ces textes permettront de «régler la question de la durée et du lieu de formation, vu le manque enregistré en structures pédagogiques et d'accueil des apprentis». A retenir, les concours d'accès à la profession de notaire, d'huissier de justice et d'avocat sont organisés en fonction des besoins nationaux et diffèrent des concours relevant de la Fonction publique. Le manque enregistré en matière d’huissiers est dû en fait à la création de nouvelles juridictions et la vacance de certains offices. Pour ce qui est du déficit constaté dans l'exercice de la profession de notaire, ce dernier est lié à la nécessité de suivre les transactions économiques dues à l'augmentation de l'activité économique. Evoquant la profession d'avocat, le ministre a rappelé l'organisation en 2015, par son secteur, d'un concours d'accès au profit de plus de 2.000 avocats qui entament «la dernière phase de formation». Poursuivant ses propos, M. Louh a mis en relief les importants efforts déployés par son secteur pour la révision des conditions d'accès à la spécialité «droit». Le ministre a également insisté sur l’impérieuse nécessité et l’importance de créer des pôles nationaux au profit des étudiants en droit.



Le ministre de l’énergie

« L'affaire d'importation de matériel fabriqué en Israël devant la justice, Sonelgaz a agi avec professionnalisme »

« L'affaire d'importation de matériel fabriqué en Israël destiné à la centrale électrique de Boutlelis (Oran) est devant la justice », a déclaré jeudi le ministre de l'Energie. M. Mustapha Guitouni, qui répondait à la question d'un membre de l'APN sur l'affaire «d'importation par le groupe Sonelgaz de matériel fabriqué en Israël », a précisé que le matériel a été importé par une société mixte franco-américaine Cegelec/General Electric, et que la société algérienne d'engineering CEEG (filiale de Sonelgaz) a traité l'affaire avec « sérieux » et « professionnalisme ». Il a ajouté que « l'Algérie compte parmi les rares pays dans le monde qui n'ont pas de relations avec Israël et elle a de tout temps soutenu la Palestine ». Poursuivant ses propos, le ministre a affirmé que « l'affaire a été traitée à temps conformément aux lois en vigueur ». Il a également souligné que le groupe Sonelgaz, par le biais de sa filiale CEEG, chargée du suivi de la réalisation du projet de la station électrique de Boutlélis, a pris toutes les mesures légales en saisissant la justice. Et de poursuivre : « Laissons la justice suivre son cours. »

Donnant de plus amples détails sur cette affaire, le ministre a fait savoir que le matériel en question consistait en une quantité de vannes de déluge destinées à être montées dans la station électrique de Boutlélis, d'une capacité de 450 MW. La société mixte franco-américaine en charge de la fourniture et du montage avait acquis le matériel auprès d'une société européenne, dont le dépôt de distribution en Europe se trouve en Hollande, a-t-il indiqué. Le ministre de l’Energie a affirmé que la société mixte a approvisionné une société française chargée du montage du matériel en question consistant en 14 vannes de déluge "made in Israël", importées à la place de vannes de déluge fabriquées en Espagne qui sont utilisées dans la station de Boutlélis. Le matériel a été livré à l'Algérie en octobre 2015 par voie maritime avant d'être acheminé vers Boutlelis (Oran) en avril 2017, selon les explications fournies par M. Guitouni. Lors des formalités de vérifications de ce matériel, la Compagnie de l'engineering, de l’électricité et du gaz (CEEG) a relevé qu'un seul matériel (vannes de déluge) était fabriqué en Israël, a signalé le ministre, mettant en exergue que la question a été traitée

« avec sérieux et professionnalisme » pour préserver les intérêts du pays. Les services des douanes ont été saisis le 14 avril 2017 concernant ces vannes de déluge "made in Israël". Un constat a été dressé en date du 19 avril de la même année et une plainte a été déposée auprès de la Cour de justice de la wilaya d'Oran pour « fausses déclaration, compte tenu que le document stipule que le matériel doit être d'origine européenne », a-t-il ajouté. Le groupe Sonelgaz a demandé des explications au consortium franco-américain qui a reconnu officiellement sa responsabilité de l'introduction de ce matériel en Algérie «par mégarde».

La société mixte a, par la suite, remplacé ces vannes par d'autres équipements d'origine européenne, a souligné M. Guitouni, notant que le cahier des charges prévoit dans ce genre de transactions «le remplacement de la marchandise contrefaite par une autre». Par ailleurs, le ministre a évoqué la difficulté de la réalisation d'une centrale électrique, qui nécessite pas moins de 6 ans outre le matériel qu'exige ce genre de projets. A la proposition du député de créer une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a expliqué qu'une affaire déjà en justice ne pouvait faire l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Se référant à l'article 180 de la Constitution et à l'article 80 du règlement intérieur qui empêche la création de commission d'enquête sur des faits faisant l'objet d'une information judiciaire, M. Bouhadja a affirmé que les affaires judiciaires se traitent au niveau des tribunaux. Par ailleurs, et en réponse à une autre question relative à l'alimentation de certaines communes de la wilaya de Mila en électricité et gaz naturel, le ministre de l’Energie a rappelé que cette wilaya a bénéficié des différents programmes tracés par l'Etat, mettant en avant le fait que «le taux de raccordement au réseau électrique est passé ainsi de 90% en 1999 à 99% fin de 2017», alors que « le raccordement au gaz a augmenté de 33,5% en 1999 à 64,7% fin 2017». Il a également mis en évidence que «26 communes ont été raccordées avec une densité urbaine de 125.000 logements» et que «six communes sur 32 seront raccordées ultérieurement». Aussi, le plan quinquennal actuel vise, au niveau de la wilaya de Mila, la réalisation d'un réseau de transport de gaz de 60 km, ce qui est à même de permettre d'alimenter en gaz 38 villages relevant de 6 communes au profit de 4.000 foyers, outre la réalisation de 3 nouveaux transformateurs, dont les assiettes ont été choisies.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :

« nouvelle carte nationale de santé »



«Le ministère de la Santé est sur le point d'établir une nouvelle carte nationale de santé répondant aux besoins de la population, les indicateurs nationaux et régionaux et les spécificités de chaque région», a affirmé le premier responsable du secteur. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui répondait à une question d’un député, a annoncé, dans ce contexte, que le gouvernement avait décidé de «procéder au dégel de certains projets programmés du secteur, selon les priorités de chaque région». Il faut dire cependant que «le dégel de certains projets programmés du secteur se fera selon les besoins et exigences de chaque région du pays». Répondant aux questions d'un député de la wilaya de Souk Ahras où plusieurs projets programmés avaient été gelés, le ministre a fait remarquer que «les établissements équipés répondent suffisamment aux besoins des citoyens de cette région», ajoutant que le ministère est «sur le point de réexaminer les projets programmés au niveau national, pour leur relance selon les besoins de chaque région». «Le ministère accorde un intérêt soutenu à la formation des ressources humaines, pour combler le déficit accusé dans ce domaine», rappelle le ministre. En réponse à une autre question posée par un député de la wilaya de Chlef concernant le manque de sages-femmes, le ministre, et tout en reconnaissant ce déficit, l'explique par le départ à la retraite anticipée de près de 56 sages-femmes. Il tient à rassurer cependant que «ce manque sera comblé progressivement aux prochaines sorties de promotions». Le secteur «a souffert du gel de la formation du personnel paramédical pendant plusieurs années», a regretté le ministre, ajoutant que le déficit enregistré est dû à «la durée de la formation couronnée par une licence, attribuée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au niveau d'Instituts nationaux supérieurs». Le ministre a également insisté sur le fait que les personnels des établissements hospitaliers de la wilaya de Chlef seront renforcés annuellement par 10 sages-femmes pour combler le déficit. Il faut dire aussi que ce problème «sera définitivement réglé, dans le cadre du programme relatif à la santé de la mère et de l'enfant, qui a été soumis dernièrement au gouvernement qui s'apprête à mettre en place une commission sectorielle avec les partenaires sociaux, en vue de trouver des solutions urgentes pour l'amélioration de la qualité des soins», a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs :

« Un quota Hadj pour la communauté nationale établie à l’étranger relève d’un Conseil interministériel »

En réponse à une question orale posée par une députée RND, relative à la définition d'un quota de hadjis pour les membres de la communauté nationale établie en Tunisie et au Maroc, le ministre a affirmé que cette question, soumise depuis plusieurs années aux autorités, rencontre plusieurs obstacles, et a fait savoir que cette décision relevait du Conseil interministériel qui se réunira en mars prochain. «Il s'agit de la révision des clauses de l'accord signé avec le ministère saoudien du Hadj et de la Omra qui ne permettait pas avant à l'Algérie d'organiser le pèlerinage au profit d'autres pays», a-t-il précisé, ajoutant que ces clauses ont été révisées. En attendant la concrétisation sur le terrain, le Conseil interministériel, qui s'était réuni pour examiner les préparatifs de la saison du hadj 2018, a ouvert la voie à l'inscription électronique pour le tirage au sort aux membres de la communauté nationale, sur la base de leur adresse de résidence dans leur commune d'origine, afin que l'État leur garantisse les droits d'inscription, d'accompagnement et d'octroi du visa à distance, d'autant que cette saison verra la mise en service des visas électroniques pour les hadjis. Le ministre a rassuré les futurs pèlerins que l'augmentation des frais du hadj ne serait pas importante, et que «les derniers rapports prévoient une hausse moins importante que la saison précédente». Les autorités saoudiennes imposent une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5% à l'ensemble de leurs transactions commerciales, ce qui se répercutera sur les frais du hadj, a rappelé le ministre. Aussi et selon les explications du ministre, les autorités saoudiennes refusent d'accorder aux pays musulmans des quotas supplémentaires, car Mina n'est plus en mesure d’accueillir le nombre croissant des pèlerins, en attendant la finalisation des travaux d'extension.



« La lutte contre l’émigration clandestine, une responsabilité collective »



Dans une déclaration accordée à la presse, en marge de cette séance plénière à l'APN consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a souligné que «la lutte contre l'émigration clandestine est une responsabilité collective». Il a également précisé dans ce même contexte que «le Haut conseil islamique, la plus haute instance d'El-Iftaa en Algérie, a décrété le caractère illicite de ce phénomène, et que les imams accomplissent, pour leur part, leur rôle au niveau des mosquées à travers les prêches de sensibilisation et des rencontres avec les jeunes à l'étranger pour leur redonner espoir et les exhorter à retourner au pays». Entre autres solutions, le ministère propose «le financement des projets des jeunes par le Fonds des wakfs, au côté des opportunités d'emploi offertes dans le cadre du filet social et des mécanismes proposés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale». Le ministre a estimé que «les jeunes harraga sont également victimes d'une absence de communication avec les autorités locales de leur région de résidence». Aussi, et tout en rappelant le caractère illicite de ce phénomène, M. Aïssa met en avant l’importance du dialogue aux fins de sensibiliser les jeunes et de les amener à compter sur eux-mêmes, en tirant profit des aides et mécanismes que leur accorde l'État.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche :

« Valorisation des terrains forestiers et octroi des permis d’exploitation »

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a souligné, lors de sa réponse à une question d'une députée portant sur le cadre juridique de la mise en valeur des terrains dans la wilaya de Jijel, l'importance de la valorisation des terrains forestiers et l'octroi des permis de leur exploitation, en vue de contribuer à la croissance économique. «La stratégie adoptée par le ministère vise à placer le patrimoine forestier au centre du développement, tout autant que le développement agricole, l'aquaculture et la pêche, d'autant que l'Algérie recèle de grandes ressources forestières», a soutenu le ministre. En effet, M. Abdelkader Bouazghi, et tout en soulignant que la flore et la faune de l'Algérie regroupe quelque 3.165 espèces végétales et plus de 400 espèces animales, a mis en relief «le fort potentiel à exploiter et à valoriser, à travers la mise en valeur des terrains forestiers et l'octroi des permis d'exploitation en vue d'inscrire la forêt au cœur du développement agricole et rural, et, partant, participer au développement économique du pays». Il a rappelé que le renouement avec l'activité sociale et économique dans les zones rurales s'est fait, grâce au programme du Président de la République qui a pris en considération toutes les dimensions ayant trait au développement rural, agricole, montagneux et forestier. S’attardant sur la wilaya de Jijel qui a fait l’objet de la question du député, le ministre a précisé que 7 périmètres ont été créés d'une superficie globale de quelque 1.000 hectares, dont le tiers, soit 356 hectares, a été distribué dans le cadre de la mise en valeur des terrains forestiers au profit de 182 exploitants. M. Bouazghi a fait savoir que 255 hectares ont été affectés à l'utilité publique, dont 145 hectares pour la réalisation de l'autoroute Est-Ouest et 145 autres pour la réalisation du barrage «Tabellout». S’agissant des 385 hectares restants, ces derniers sont sur le point d'être distribués. S'agissant de la création d'autres périmètres dans la wilaya, le ministre a cité huit opérations qui sont en cours pour une superficie de 585 hectares. M. Bouazghi a rappelé que le choix des exploitants dans la wilaya de Jijel a été fait, et que la direction des forêts et la commission locale spécialisée «sont en concertation avec les présidents des APC, en vue d'approuver la liste des bénéficiaires».

Le ministre des Ressources en eau :

« 19 milliards DA pour la maintenance des réseaux dans chaque wilaya »

Une enveloppe de 19 milliards DA a été consacrée à la couverture des coûts de maintenance et d'assainissement des réseaux d'eau potable et canalisations de transfert et de distribution dans chaque wilaya. C’est ce qu’à révélé, jeudi, le ministre des Ressources en eau, lors de son intervention à l’APN.

M. Hocine Necib, qui répondait à une question posée par le député Salah Zouiten (Union Ennahda-Adala-Bina), a en effet souligné que l'État a mobilisé des moyens financiers «considérables» au titre des programmes de développement, approuvés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et à travers les efforts consentis pour garantir la couverture des besoins à travers tout le territoire national. Cela dit, et à propos de «la crise d'alimentation en eau potable à Skikda et les mesures prises par le ministère», le ministre fera remarquer qu'une enveloppe financière de 200 millions DA a été consacrée pour la réalisation d'un programme urgent de deux opérations. «Il s'agit du forage de 3 puits à Guerbès et du transfert de ses eaux à El-Marsa, à travers une canalisation de 10 km pour couvrir les besoins croissants en eau potable dans cette ville, notamment en été et durant le mois de Ramadhan. La deuxième opération concerne la réalisation d'une station de dessalement au niveau d'El-Marsa, d'une capacité de production de 1.000 m3/j avant l'été prochain. Grâce à ces deux opérations, l'alimentation en eau potable dans la commune d'El-Marsa connaîtra une amélioration notable», a-t-il assuré.

Le ministre a évoqué, par ailleurs, une opération de réfection et de réhabilitation de 7 stations de dessalement, dont une station dans la commune de Larbi-Ben-M'hidi d'une capacité de 5.000 m3/j, ce qui renforcera l'alimentation au niveau de la commune. Aussi, et en vue de couvrir durablement les besoins en eau potable dans les communes d'El-Marsa, Benazouz et Bekkouche-Lakhdar, il sera nécessaire de consacrer un quota de 20.000 m3/j à la région qui seront transférés à partir de la grande station de dessalement programmée à Echatt (wilaya d'El-Tarf) d'une capacité de production de 300.000 m3/j. «Le projet est actuellement à l'étape des procédures d'appel d'offres», a annoncé le ministre. D’autre part, et s’agissant de la conduite de raccordement entre le barrage de Zerdaza et la station de Salah- Bouchaour, le ministre a affirmé que les travaux de réfection et de maintenance ont été achevés, signalant cependant que le niveau des eaux du barrage de Zerdaza a baissé sensiblement en raison d'une faible pluviométrie en début de saison ; «ce qui a empêché le lancement des essais techniques». À retenir, ce barrage de Zerdaza comptera parmi les infrastructures qui feront l'objet de dévasement avec des équipements «made in Algeria». Le ministre a fait savoir que le pillage était à l'origine du volume le plus important des eaux perdues au niveau de la conduite de transfert des eaux traitées entre le barrage de Zerdaza et la ville d'El-Harrouch, ajoutant que le raccordement illégal cause une déperdition de près de 40% du volume d'eau au niveau du barrage. M. Necib a ajouté, à ce propos, qu'il a été procédé à une évaluation du coût de maintenant de la conduite qui sera sécurisée à la faveur d'un montant considérable. Par ailleurs, le ministre a indiqué que son secteur proposera, dès la disponibilité d'un financement, l'inscription de la réalisation du barrage de Ramadhan-Djamel, et ce après l'achèvement de l'étude préliminaire du projet de réalisation d'une infrastructure d'une capacité de 107 millions de m3 destinée à l'alimentation en eau potable des populations de 4 communes et à l'irrigation du périmètre de Saf-Saf, sur une superficie de 1.800 hectares.

Il est à noter que pour ce qui est de la réalisation d'une station de traitement des eaux usées à Flifla, située dans la Zone d’extension touristique (ZET) à proximité de la nouvelle ville Bouzaâroura, «le gouvernement a dégelé le projet auquel a été allouée une enveloppe de 2,5 milliards DA», annonce le ministre, ajoutant que «la station contribuera à la protection des côtes et à la lutte contre les déversements anarchiques dans cette région touristique». Les procédures légales relatives au projet ont déjà été engagées par l'adoption du cahier de charges et le lancement récent de l'appel d'offres y afférent.



Soraya Guemmouri