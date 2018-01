32e session du Conseil exécutif de l’UA : Reprise des travaux

Les travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) se sont poursuivis, hier à huis clos, à Addis-Abeba, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Au deuxième et dernier jour de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l’UA procéderont à la finalisation des documents devant être soumis à la 30e session ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, prévue dimanche et lundi prochain. Plusieurs questions stratégiques sont inscrites à l'ordre du jour du sommet, dont celles relatives à l'agriculture, aux transports, à la science et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les questions juridiques, la gouvernance, les finances. Les travaux préparatoires du 30e sommet de l'UA, qui se tient deux fois par an, ont débuté avec la 35e session ordinaire du COREP, qui a duré deux jours (mardi et mercredi). Le thème du 30e sommet de l'UA est «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique». La réforme de l’UA, ainsi que les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique, notamment dans la région du Sahel et la Corne de l’Afrique, figurent au menu du sommet. (APS)