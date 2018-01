AG de l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le VIH/sida : L’expérience de l’Algérie

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, représentera l’Algérie aux travaux de la 20e session de l’Assemblée générale ordinaire de l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le VIH/sida, du 25 au 29 janvier à Addis-Abeba, a précisé jeudi un communiqué du ministère. Mme Eddalia participera aux travaux de cette session de l’Assemblée générale ordinaire de l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le VIH/sida, placée sous le thème «Donnons la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-sida», qui est lié au thème du sommet de l’Union africaine 2017, à savoir «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», a précisé la même source.

A cette occasion, la ministre devrait prononcer une allocution dans laquelle elle mettra en avant les efforts de l’Etat dans la lutte contre le VIH/sida et la protection des femmes et des enfants. (APS)